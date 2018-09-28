Tayvan'ın en ünlü hackerlarından olarak gösterilen Chang Chi-yuan, 26 bin takipçisine canlı yayında Zuckerberg'in hesabını sileceğinin sözünü verdi.

Tayvan'da 'beyaz şapkalı hacker' grubundan bir hacker olan Xhang Chi-Yuan, 26 bin takipçili Facebook hesabında bir duyuru yaptı. Hacker, Facebook Live üzerinden gerçekleştireceği bir canlı yayında Facebook'un CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg'in hesabını hackleyerek sileceğini açıkladı.

Pazar günü Türkiye saati ile 13.00'da gerçekleştireceği canlı yayında başarılı olması halinde Xhang Chi-Yuan'ın, tüm dünyanın konuşacağı bir isim haline geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Chi-Yuan, bu hack girişimini başarıyla tamamlayıp, bu güvenlik açığını kendilerine bildirerek Facebook'tan hatırı sayılır bir ödül koparma derdinde.

Girişim başarılı olursa, Mark Zuckerberg'in hesabının ikinci kez hacklenmesine şahit olacağız. 2011 yılında bir hacker, Zuckerberg'in hesabına sızarak “Hack başlasın!” diye bir gönderi paylaşmayı başarmıştı. Şimdi tüm teknoloji dünyasının gözü kulağı saat 13.00'da gerçekleşecek canlı yayında olacak.