Tazecicek.com, çiçek sektöründe %400 büyüme oranı ile pazaryeri ve iOS- Android uygulamaları için adım attı.

İstanbul’un ilk çiçekçi aile kökeninden gelen Onur Meydan, sektörü epeyce gözlemleyip 2018 sonlarında Taze Çiçek markasıyla yaptığı girişimi ay ve yıl bazında %400'lere varan büyüme hızı ile çiçek siparişi alanında başarılı şekilde ilerliyor.

Türkiye’de online çiçek gönderimi konusundaki kalitesiz ürün ve tasarımsal zayıflıkları fark eden Onur Meydan, kurduğu TazeÇiçek markasıyla kısa sürede sadece istanbul olarak ortalama 350 ile 400 çiçek siparişi almakta.

2020 yılının ilk 6 ayında 8.000.000 TL ciroya ulaşan Taze Çiçek, yatırımcı görüşmelerine başladı ve Taze Çiçek markası hedefleri doğrultusunda İstanbul harici Türkiye’nin diğer illerinde şubeler açarak harika tasarımlarını müşterilerinin hizmetine sunmayı planlıyor.

Taze Çiçek Pazaryeri Entegrasyonu ile Ürün Gamı ve Çeşitliliğini Genişletiyor

Tazecicek.com sektördeki tecrübesi ile doğum günü çiçekleri, vazolu ve dekotarif çiçekleri, kutulu çiçek çeşitleri ve çiçek sepeti gibi çiçek alanlarında ürün gamını genişletmek için Pazaryeri entegrasyonu tanımlamak için adımları attı.

Pazaryeri entegrasyonu ile butik çiçekçileri kendi adı altında sergileyen Çiçek Sepeti, müşterilerine kaçınılmaz fiyatlar ve çeşitlilik sağlamak için adımlarını hızlandırmaya başladı. Uzun vadede Türkiye’nin her yerine çiçek mutluluğunu göndermeyi hedefleyen Taze Çiçek, şubeleri ve kargolama sistemi ile aynı gün teslimat yaparak mantıklı bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir büyüme oranına sahip sadece İstanbul bölgesine hizmet veren Taze Çiçek uzun, vadede Türkiye açılımı ile ciro ve operasyonel performansını iyileştirmeyi planlıyor.

Android ve iOS uygulaması ile hedeflerine kısa sürede ulaşmayı hedefleyen Taze Çiçek, bu uygulamalar üzerinden müşterilerine alışveriş dışında ilgi çekici deneyimler de sunmayı hedefliyor. %100 müşteri odaklı ve geliştirmelere çok önem veren bir marka olan Taze Çiçek, kısa süre içerisinde devreye alacağı yeni bir özelliği ile müşterilerine videolu mesaj sistemi ve anlık olarak çiçek siparişi sonrası Taze Çiçek kurye lokasyonunu harita üzerinde izleme gibi deneyimler sunacak.

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