Tazmanya'daki koruma altında bulunan su altı cennetinde araştırma gerçekleştiren bilim insanları, birbirinden tuhaf onlarca yeni tür keşfetti.

On yıllardır gerçekleştirdikleri araştırmalarla Dünya üzerinde adım atılmadık yer bırakmayan bilim insanları, doğadaki hassas dengeyi daha iyi anlayabilmek için yüz binlerce canlıyı inceledi, sınıflandırdı ve bazılarını da koruma altına aldı. İnsanlık, gerçekleştirdiği çalışmalar ile karasal hayatı büyük ölçüde haritalandırmış olsa da derin okyanus sularının altında hala keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce tür bulunuyor.

Avustralya’nın güneyinde bulunan Tazmanya adalarını ziyaret eden bilim insanları, Tazmanya kıyılarında bulunan ve derin okyanus ekosisteminin dengesini daha iyi anlamamızı sağlayacak bir dizi araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, her biri bir öncekinden daha tuhaf onlarca canlıyı gün yüzüne çıkardı. İnanılmaz uzun bacaklı ıstakozlardan dikenli bir kabuk yapısına sahip olan yengeçlere kadar...

Madencilik çalışmaları, endüstriyel atıklar ve küresel iklim değişikliği nedeni ile okyanuslardaki canlı çeşitliliği gittikçe azalıyor. Avustralya Deniz Parkı’na ait bu özel bölge ise koruma altına alındığı için dünyanın herhangi bir bölgesine göre çok daha fazla canlı çeşitliliğine sahip. Dahası, burada keşfedilen canlılar ile Dünya’nın herhangi bir yerinde karşılaşmak pek de mümkün görünmüyor.

Söz konusu derin okyanus araştırması olduğunda çalışmalar karada olduğu gibi hızlı ilerleyemiyor. Bu nedenle bilim insanlarının bölgedeki 45 türü incelemesi 4 hafta sürdü. Bölgede bulunan tüm canlıların incelenmesi ise aylar alabilir. Ancak bu araştırma, koruma altına alınan bir bölgedeki canlı yaşamı ile küresel iklim değişikliğinin tüm etkilerini hisseden bir ortamdaki canlı yaşamının farklarını ortaya çıkarmak adına oldukça önemli.