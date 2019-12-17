TBD Başkanı: Google ile Rekabet Kurumu Anlaşacaktır

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, "Google'ın bu kararı, Türkiye'deki gelişmelerin önünde bir engel olabilir." derken, Google ile Rekabet Kurumu'nun bir anlaşma yolu bulacağını düşündüğünü ifade etti.

Türkiye, son birkaç gündür Rekabet Kurumu ile Google arasında yaşanan anlaşmazlığı konuşuyor. Yaşanan süreçte ilk olarak Rekabet Kurumu, Google’a oldukça büyük bir ceza kesmişti. Bu cezadan kaçmak isteyen Google, 12 Aralık’tan itibaren Türkiye’de satışa çıkacak akıllı telefonlar için Google uygulama lisansı vermeyeceğini duyurmuştu.

Yaşanan süreci daha önce uzun uzun anlattığımız için sizleri detaylarda boğmak yerine olayın ilk kez duyulduğu haberimizi, ardından Google’ın yaptığı açıklamayı, söz konusu krizin doğrudan etkilediği uygulamaları içeren listemizi incelemeye ve konuyla ilgili videomuzu izlemeye devam edebiliriz.

TBD Başkanı: Google ile Rekabet Kurumu'nun anlaşacağını düşünüyorum

Rekabet Kurumu ile Google arasındaki anlaşmazlığa dair son açıklama, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe’den geldi. İstanbul’da basın mensupları ile bir araya gelen Aktepe, geçmiş ve gelecek dönem çalışmalarından bahsederken, Google ile Rekabet Kurumu’nun orta yolda buluşacağını düşündüğünü de aktardı.

“Google'nin bu kararı, Türkiye'deki gelişmelerin önünde de bir sıkıntı olabilir.” diyen Aktepe, “Bunun için anlaşmak zorundalar diye düşünüyorum. Yerli ve milli olmayı bazen yanlış yorumluyoruz. Bütün yabancı şirketlerin önünün kapatılması olarak algılamamalıyız bu durumu.” şeklinde konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşları’nın da bu bir anlaşma sağlanması için baskı oluşturacağını dile getiren TBD Başkanı, “Biz yerli ve milli derken Türkiye'nin içine kapanmasını kast etmiyoruz, yerliliği bu şirketleri belli ölçüde de koruyarak yapmakta yarar var. Tahmin ediyorum Google ve Rekabet Kurumu anlaşacak çünkü belki birkaç ay sonra bu anlaşmanın sağlanması yönünde STK'ların da talepleri olacak. Bir anlaşma yolu bulacaklardır." dedi.