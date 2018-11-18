Savunma Sanayiinde %67 Yerlilik Oranına Ulaşıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım; Savunma Sanayiinde %67'lik yerli üretim oranına ulaşıldığını ve hedefin %100 olduğunu belirtti.

Burdur ilimizde bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) 2018-2019 yılı akademik yıl açılışı, Diş Hekimliği Fakültesi temel atma ve fahri doktora payesi tevcihi töreninde konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım: “Kimsenin bizi tehdit edememesi için çok çalışmalıyız. Savunmamızı yerli ve milli silahlarla yapmalıyız." dedi.

~Yerli Altay Tankı

Törende yaptığı konuşmalarda Türkiye'nin en iyi altyapı gelişmişliği bakımından 2016 yılı itibariyle dünyada 9. sırada yer aldığını belirten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Savunma Sanayii'nde %67 yerlilik oranına ulaşıldığını "%67 yerlilik oranına ulaştık. Hedef, bu konuda, kendi kendimize yeter hale gelmek." sözleriyle belirtti.

Binali Yıldırım; "Günümüzde; bilimde, teknolojide öncü isimler yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Güç; tank, top, tüfek, silahta değil; bugün güç, bilgiye hakim olandadır. Bilgiye hakim olan, bir adım önde gidiyor. Gelecek, bilgiyle kurgulanıyor. Sadece devletin değil, şahısların da hedefi olması gerekir.” ifadeleriyle gücün bilgide olduğunu vurgulayarak, sözlerinin devamını getirdi.

~Yerli Atak Helikopteri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, okumanın ve bilgi edinmenin önemine şu cümleleriyle değindi: “Güncel olmak, yenilenmek demektir. Yeni bilinmezlere karşı hazırlıklı olmak demektir. Okumakla, daha çok şey öğrenmekle mümkün olur. Mutlaka okuyun. Okumanın yaşı yoktur. Daha çok okumak insanı olgunlaştıracağı gibi kavgacı bir toplumdan da bizi uzaklaştırır. Bardağın her zaman dolu tarafına bakın, karamsar olmayın.”