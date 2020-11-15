TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, F1 Türkiye Grand Prix’inde birinci sırayı alan Lewis Hamilton’u podyumda tebrik etti. Sosyal medyadan da bir mesaj paylaştı.

Formula 1’i ülkece ne kadar özlediğimizi gösteren 2020 İstanbul Grand Prix’ini kazanan isim Lewis Hamilton oldu. Mercedes takımının pilotu, birincilik ödülünü TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un ellerinden aldı.

Hamilton böylece yedinci şampiyonluğunu kazanmış oldu. Britanyalı pilot böylece efsanevi pilot Michael Schumacher’in rekorunu da egale etti. 34 yaşındaki pilot bu başarısıyla tarihe geçti.

Şentop’tan sosyal medyada mesaj

Yarışta ödülü takdim eden Şentop, daha sonra da sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. TBMM Başkanı mesajında "Formula 1'in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton'ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton daha önce yaptığı açıklamalarda pistteki yol tutuşundan ve genel olarak hem kendisinin hem de takımının yeterince iyi olmadığından yakınmıştı. Şampiyon pilotun sözleri oldukça konuşulmuştu.

Yarışta pistin kurumaya başlaması ve DRS kullanımının açılmasıyla birlikte otomobilinden istediği performansları almaya başlayan Hamilton, 37. turda birinci sırayı ele geçirdi ve yarış sonuna kadar da bırakmadı. Mercedes pilotu yarışın ilk turlarında yaptığı bir pitstop dışında pite girmeyerek dikkatleri çekti.

Kupalar Şentop’un elinden

Intercity İstanbul Park Pisti’nde gerçekleştirilen yarıştan sonra yapılan törende ödülleri takdim eden TBMM Başkanı, şampiyon Hamilton’ın dışında yarışı 2. sırada tamamlayan Racing Point pilotu Sergio Perez ve üçüncü sırayı alan Ferrari pilotu Sebastien Vettel’e de kupalarını verdi.

Böylece Formula 1, 9 yılın ardından bir kez daha Türkiye’ye gelmiş oldu. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen yarış, dünyanın dört bir yanında sporun meraklıları tarafından takip edildi. Bu keyifli yarıştan ve gösterilen ilgiden sonra F1’in bir kez daha takvimde sürekli kendine yer bulan pistlerden biri olmasını umuyoruz.