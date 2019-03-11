TBMM'de Gündem, Apple'ın Eski iPhone'ları Yavaşlatması Oldu

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlatmasıyla ilgili bir önergede bulunurken, yasal düzenlemenin şart olduğunu belirtti.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Türkiye’nin son 10 yıl içinde 143 milyon akıllı telefon ithal ettiğini belirtirken, Apple’ın bu sayede Türkiye’den 24 milyar dolar kazandığını dile getirdi. “Fransa, İtalya, İsrail ve ABD'nin birçok eyaletinde Apple'a bu konuda davalar açıldı.” diyerek konuyu Apple’ın eski model akıllı telefonlarını yavaşlatmasına getiren Yılmazkaya, “Eski model telefonların yavaşlatılıp, kullanıcıların yeni telefon almaya yönlendirildiği ortaya çıkarsa, bu konu büyük bir dolandırıcılık davasına dönüşebilir.” şeklinde konuştu.

Yıllmazkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önergede şu ifadelere yer verdi; “Fransa'da ihlal yaptığı belirlenen şirketler, yıllık gelirinin yüzde 5'i kadar para cezasına çarptırılabilir. Bu, Apple'ın ödemeyi zorunlu kılacağı 11.5 milyar dolar ceza anlamına geliyor. Türkiye'de yaklaşık 9.5 milyon aktif iPhone kullanıcısının, bu yolla yeni telefon almaya yönlendirilmesi de Apple'a büyük davalar açılmasına neden olabilir.

Samsung'un aynı nedenle 5 milyon Euro cezaya çarptırıldığı İtalya'da adaletsiz ticari aktiviteler gerçekleştirdiği belirtilmekte, cezanın sebebi olarak da ‘telefonda ciddi aksamalar ve bariz yavaşlamalar yaşanması sonucu kullanıcıların, yeni cihaz almaya yönlendirmesi' gösterilmiştir. Apple'ın, pil ömrü azalan eski telefonları yavaşlattığı yönündeki beyanları bile, Türkiye'deki 82 milyon vatandaşın menfaatleri adına bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını zaruri hale getirmiştir.

Eski iPhone'ları yavaşlattığını kabul eden Apple, ABD ve İsrail'in ardından Fransa'da mahkumiyet riskiyle karşı karşıya. Apple'ın, kullanıcıları uyarmadan telefonları yavaşlatıcı yazılım güncellemesi yaptığı savıyla, ABD'nin mahkemelerinde 8 ayrı davası da bulunmaktadır. Milyarlarca doların ödendiği, ekonomik olarak büyük kayıpların yaşandığı bu döviz çıktısına dur demek adına, kullanıcı mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun detaylı incelenmesi gerekmektedir. Akıllı telefonlarla ilgili bu gerekçelerin göz önünde bulundurulup teknik çalışmalar yapılması, gerekli adımların atılması ve yasal zeminin oluşturularak düzenlemeler yapılması şart.”