TBMM'de yapay zekâ ile ilgili araştırma komisyonu kurulması için adımlar atılıyor.

TBMM'de yapay zekâ ile ilgili Araştırma Komisyonu'nun kurulmasına yönelik adımlar atılıyor. Bugün Genel Kurul oturumunda tüm siyasi partilerle birlikte yapay zekâ ile ilgili Araştırma Komisyonu’nun kurulmasına ilişkin öngörüşme yapılacak. Bu yeni yasama yılının ilk gündemi olan yapay zekâ komisyonu, tüm partilerin önergeyi desteklemesiyle oy birliğiyle kabul edilmesi bekleniyor.

Komisyonun amacı, yapay zekâ teknolojilerinin güvenli ve etik bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve kullanımı üzerine çalışmalarda bulunmak.

Yapay zekânın etkileri derinlemesine incelenecek

AK Parti'nin önergesinde, yapay zekânın etik ve hukuki sorunlarına dikkat çekilerek, bu sistemlerin neden olabileceği zararların büyüklüğüne vurgu yapıldı. Yapay zekâ sistemlerinin insanlar, organizasyonlar ve çevre üzerindeki potansiyel zararlarının artması nedeniyle, bu teknolojilerin etkilerinin derinlemesine incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Komisyonun kurulması, ülkenin yapay zekâ alanında rekabet gücünü artırmak ve bu teknolojilerin hızlandırdığı dönüşüme katkı sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Yapay zekâ etiği, güvenliği, istihdam üzerindeki etkileri ve eşitsizlik gibi konular üzerinde çalışacak olan komisyon, ülkenin stratejilerini şekillendirecek.