Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin çalışmaları sonucunda, TC kimlik kartlarına "elektronik sertifika" yüklenme dönemi başlıyor. Bu sayede artık sadece kimlik kartı ile banka işlemlerine kadar birçok farklı hizmet kullanılabilecek.

Teknolojinin gelişmesi ve internetin artık hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi ile birlikte, bütün işlerimizi yerimizden kalkmadan gerçekleştirebilme imkanına sahibiz. Tabii her işlem için farklı bir kayıt, farklı şifreler ve kullanıcı bilgilerine ihtiyaç duyuyoruz. Hal böyle olunca, pratik olması beklenen bazı hizmetlerde aksamalar yaşanabiliyor. Bu nedenle, vatandaşların sahip oldukları kimlik kartlarına, "elektronik sertifika" yükleme dönemi başlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin uzun süredir çalışmalar yürüttüğü "elektronik sertifika" konusu, sonunda uygulamaya girecek hale getirildi. Bu yöntem sayesinde, herkesin zaten taşımak zorunda olduğu kimlik kartları dijitalleştirilecek, birçok farklı kartın tek bir noktada toplanması sağlanacak. Bankacılık işlemlerinden, e-devlet işlemlerine, sağlık hizmetlerinden, online alışverişe kadar geniş bir kapsamda kullanılabilecek olan yeni kimlik kartları, elektronik ortamda imza gerektiren her türlü işlemin de yapılmasına olanak sağlayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun raporuna göre, şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon vatandaşın kimlik kartlarında bu işlem uygulandı. Tüm vatandaşların bu hizmetten yararlanabilmesi için çalışmalara hız verildi. Bankalar ve farklı kurumlarla yapılacak anlaşmalar sayesinde, kredi kartları gibi kartların da TC kimlik kartı üzerine yüklenmesi sağlanacak. Bu sayede vatandaşlar artık sadece kimlik kartı taşıyarak, gereksinim duydukları tüm işlemleri gerçekleştirebilecekler.