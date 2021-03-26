TCL, Katlanabilir ve Yuvarlanabilir Telefon Geliştiriyor

CNET'in haberine göre TCL, katlanabilir ve yuvarlanabilir akıllı telefonları bir araya getiren yeni bir akıllı telefon geliştiriyor. Şirketin geliştirdiği bu konsept sayesinde kullanıcı, çok daha büyük bir ekrana sahip olabilecek.

Akıllı telefon dünyası, katlanabilir akıllı telefonların katılımıyla birlikte yeni bir türe sahip oldu. Yeni akıllı telefonların çıkışıyla birlikte bugüne kadar birbirinden değişik katlanabilir akıllı telefon tasarımı da gördük. Bu tasarımların birçoğunu henüz gerçek hayatta görememiş olsak da yapılan tasarımlar, gelecekte nelerle karşılaşabileceğimize dair bir ışık tuttu.

Biz her yeni tasarımla birlikte daha ne kadar farklı bir katlanabilir tasarım yapabilirler diye sorarken bugün TCL'den bir haber geldi. CNET tarafından aktarılan TCL'in yeni konsept tasarımı, katlanabilir akıllı telefonlarda gördüğümüz menteşe ve yuvarlanabilir ekran fikirlerini bir araya getirmiş durumda ve iki yönteme de ev sahipliği yapıyor.

TCL'in tablete dönüşen akıllı telefonu:

TCL'in konsept telefonunun bir yanı, sahip olduğu menteşeyle birlikte arkaya doğru katlanabiliyor. Telefon katlı durumda değilken telefonun diğer yarısında yer alan kısım yuvarlanabiliyor. Bu sayede bir kullanıcının sahip olabileceği ekran büyüklüğü maksimum düzeye erişiyor. Konsepti daha iyi anlayabilmek için yukarıdaki fotoğrafın sağ alt köşesinde yer alan görseli inceleyebilirsiniz (Ok yönlerine dikkat edin.)

Gördüğümüz bu konsept aslında günümüz için biraz garip kaçabilir. Fakat bu telefonun mevcut akıllı telefonlara göre bir avantajı bulunuyor. Normalde bir katlama yöntemini kullanan telefonlar, haliyle normal akıllı telefonlara göre daha kalın oluyor. Fakat bu telefon, diğer katlanabilir telefonlarla aynı kalınlıkta olacak olmasına rağmen daha fazla ekran alanı sunacak. Bunun nedeniyse katlama kısımlarının telefonun iki yanında da bulunuyor oluşu.

CNET'in aktardığına göre bu konsepti gerçek hayatta da göreceğiz. Habere göre TCL, nisan ayında düzenleyeceği bir etkinlikte TCL 20 serisiyle birlikte bu telefona yer verecek. Yine de bunun yalnızca bir iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani TCL, CNET böyle aktarmış olsa da yeni konseptini göstermeyebilir.