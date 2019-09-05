Çinli teknoloji üreticisi TCL, IFA 2019 etkinlikleri kapsamında yeni telefon modeli Plex'i duyurdu. Üçlü kamera kurulumu ve delikli bir ekrana sahip olan TCL Plex, Snapdragon 675 işlemciden güç alıyor.

IFA 2019 etkinliklerinin başlamasıyla birlikte teknoloji üreticileri birer birer yeni modellerini duyurmaya başladı. Yeni bir ürün duyuran şirketler arasına Çinli teknoloji üreticisi TCL de eklendi ve şirket, Avrupa pazarındaki ilk akıllı telefon modeli "Plex"i duyurdu.

TCL Plex, 6.53 inç boyutunda FHD çözünürlüğündeki bir ekranla geliyor ve bu ekran; ekranın netliğini, renk doygunluğunu ve kontrastını ayarlamak için "TCL NXTVISION" teknolojisine sahip. Ayrıca bu ekran, ön kameranın yerleştirildiği delikli bir yapıya sahip.

TCL'nin Avrupa pazarına açıldığı ilk telefon modeli Plex, 8 çekirdekli Snapdragon 675 işlemcisinden güç alıyor. Ancak maalesef, telefonun işlemcisini destekleyecek RAM ve depolama alanı seçenekleri açıklanmadı. Yine de şirket yetkilileri, telefonun kamera özelliklerini açıkladılar.

Yapılan açıklamalara ve basın görsellerine göre Plex, üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana arka kamera 48 megapiksellik Sony IMX586 sensörüne sahip. Bu ana kameraya ek olaraksa 16 megapiksellik ultra geniş açılı bir sensör ve üçüncü bir kamera sensörü daha bulunuyor.

TCL Plex teknik özellikleri

6.53 inç, FHD çözünürlüğünde delikli ekran (TCL NXTVISION destekli)

8 çekirdekli Snapdragon 675 işlemci

RAM ve depolama alanı seçenekleri bilinmiyor.

Ön kamera özellikleri bilinmiyor.

48 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX586 sensörlü ana arka kamera

16 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı ikinci arka kamera

Üçüncü arka kameranın özellikleri bilinmiyor.

Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3.820 mAh batarya

TCL kullanıcı arayüzü

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Plex, Çin'de siyah ve beyaz, Avrupa ülkelerindeyse sadece siyah rengiyle sunulacak. Ürünün fiyatıysa 360 dolar (yaklaşık 2.050 TL) olarak açıklanmış durumda. Plex'in hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.