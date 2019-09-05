IFA 2019 etkinliklerinin başlamasıyla birlikte teknoloji üreticileri birer birer yeni modellerini duyurmaya başladı. Yeni bir ürün duyuran şirketler arasına Çinli teknoloji üreticisi TCL de eklendi ve şirket, Avrupa pazarındaki ilk akıllı telefon modeli "Plex"i duyurdu.
TCL Plex, 6.53 inç boyutunda FHD çözünürlüğündeki bir ekranla geliyor ve bu ekran; ekranın netliğini, renk doygunluğunu ve kontrastını ayarlamak için "TCL NXTVISION" teknolojisine sahip. Ayrıca bu ekran, ön kameranın yerleştirildiği delikli bir yapıya sahip.
TCL'nin Avrupa pazarına açıldığı ilk telefon modeli Plex, 8 çekirdekli Snapdragon 675 işlemcisinden güç alıyor. Ancak maalesef, telefonun işlemcisini destekleyecek RAM ve depolama alanı seçenekleri açıklanmadı. Yine de şirket yetkilileri, telefonun kamera özelliklerini açıkladılar.
Yapılan açıklamalara ve basın görsellerine göre Plex, üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Ana arka kamera 48 megapiksellik Sony IMX586 sensörüne sahip. Bu ana kameraya ek olaraksa 16 megapiksellik ultra geniş açılı bir sensör ve üçüncü bir kamera sensörü daha bulunuyor.
TCL Plex teknik özellikleri
- 6.53 inç, FHD çözünürlüğünde delikli ekran (TCL NXTVISION destekli)
- 8 çekirdekli Snapdragon 675 işlemci
- RAM ve depolama alanı seçenekleri bilinmiyor.
- Ön kamera özellikleri bilinmiyor.
- 48 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX586 sensörlü ana arka kamera
- 16 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı ikinci arka kamera
- Üçüncü arka kameranın özellikleri bilinmiyor.
- Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3.820 mAh batarya
- TCL kullanıcı arayüzü
Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Plex, Çin'de siyah ve beyaz, Avrupa ülkelerindeyse sadece siyah rengiyle sunulacak. Ürünün fiyatıysa 360 dolar (yaklaşık 2.050 TL) olarak açıklanmış durumda. Plex'in hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.
- Not: Belirtilen fiyat, TCL Plex'in Avrupa pazarını kapsayan fiyatıdır. Ürünün Türkiye'ye gelmesi halinde fiyat değişiklikleri olabilir.