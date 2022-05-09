TCMB Eski Başekonomisti'nden Enflasyon Açıklaması

TCMB Eski Başekonomisti Nihat Kara, bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla enflasyonun sebeplerine ilişkin hesaplamalarını paylaştı. Kara, enflasyonun büyük birçoğunluğunun bize özgü faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Fed tarafından yeni faiz artışının açıklanmasının ardından birçoğumuz borsalara bakarken büyük bir endişe duymaya başladık. Piyasalardaki dalgalanma ve yükselişler, yılın ilk günlerinden bu yana etkisini neredeyse tüm dünyada göstermeye ve hepimizin hayatını etkilemeye devam ediyor.

Bir önceki gün de sizlere, ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan'ın Türkiye için enflasyon tahmininden bahsetmiştik. Maalesef JPMorgan'ın çizdiği tablo pek de iç açıcı değildi. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Hakan Kara, enflasyonun sebepleriyle ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

"Enflasyonun büyük bir çoğunluğu bize özgü faktörlerden kaynaklanıyor"

Biliyorsunuz şu anda sadece ülkemiz değil, tüm dünyada ekonomik olarak sıkıntılar baş göstermeye başladı. Ancak TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım, enflasyondaki bu değişimlerin sebebinin birçoğunun bizden kaynaklandığını ortaya koydu.

Kara, paylaşımında "Güncel hesaplamalarıma göre Nisan'da %70 olan enflasyonun 20 puanı dış fiyatlardan, 50 puanı ise bize özgü faktörlerden kaynaklanıyor" sözlerine yer veriyor. Paylaşımında ekonomik olarak darboğaza sürüklendiğimiz şu günlerde, enflasyondaki bu artışın 'bizden' kaynaklanan sebepleriyle ilgili ayrıntılara yer vermeyen Kara, paylaşımıyla büyük bir ses getirdi.

Hesaplamalarını yaparken kullandığı kaynaklara da paylaşımının altında yer veren Kara'ya kısa sürede çok sayıda kullanıcıdan yanıt geldi.

İşte o yanıtlardan bazıları: