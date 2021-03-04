Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından her yıl güncel teknoloji trendlerini ele almak üzere düzenlenen Technovation etkinliği, bu yıl “Teknoloji Girişimciliği” temasıyla katılımcılarını ağırlayacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü, bu yıl 6 Mart tarihinde düzenleyeceği Technovation etkinliği ile teknoloji girişimciliği ekosistemini dijital sahneye taşımayı hedefliyor. Önceki yıllarda “Blockchain” teknolojisini ve “Oyun-Oyunlaştırma ve E-Spor” temalarını konu alan etkinliğin bu yılki teması ise “Teknoloji Girişimciliği” olacak.

Girişimcilik ve yeni teknolojilerin buluşma noktası olarak tasarlanan etkinlikte Yapay Zeka Girişimciliği ve Sağlık Teknolojileri Girişimciliği şeklinde iki ayrı panel düzenlenecek. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nden Betül Kübra Ekinci’nin moderasyonunda gerçekleşecek Yapay Zeka Girişimciliği Paneli’nde; modern yapay zekanın gücünden faydalanarak fotoğrafçılıkta ve anı yakalama biçiminde devrim yaratan Reminis’in kurucu ortağı Utku Borataç ve big data ile öğrenim sürecini anlamlandıran ve nitelikli kurumsal sonuçlar elde eden yapay zeka tabanlı modüler ileri analiz platformu spiky.ai’ın kurucu ortakları Furkan Eriş ve Burak Aksar yer alacak.

Sağlık Teknolojileri Girişimciliği Paneli’nde ise Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nden Fikret Anıl Özörnek’in moderasyonunda; taşınabilir cihazlar ile nefesteki bazı gazları ölçerek metabolizma sağlığının takip edilmesini ve veriye dayalı beslenme tavsiyesi alınmasını sağlayan Avokadio’nun kurucu ortağı Yunus Konmaz ile, veriye dayalı uygulamalarla sağlığa erişimi iyileştirerek sağlık alanındaki sorunlara yenilikçi çözümler geliştiren Yesil Science’ın kurucusu ve CEO’su Yusuf Yeşil yer alacak.

Medianova CEO’su ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Sevim’in konuşmacı olacağı oturumda, hızla büyüyen şirketler kurmanın arka planındaki faaliyetler ve deneyimler üniversite öğrencileri ile buluşacak. Yüksek teknoloji üretiminin girişimcilik ekosistemine yansımalarının ve bu alandaki fırsatların paylaşılacağı oturumda, Hello Tomorrow Türkiye kurucusu Timur Topalgökçeli konuşmacı olacak.

6 Mart 2021 Cumartesi günü saat 13.00’te Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü YouTube kanalından canlı yayınlanacak Technovation’a YTÜ Girişim web sitesi üzerinden kayıt olabilirsiniz.