TECNO, IFA ShowStoppers 2026’da Yeni MEGABOOK Dizüstü Bilgisayarlarını ve Yeni Telefonlarını Sergiledi

TECNO, IFA ShowStoppers 2026’da ilk 360° dönebilen dokunmatik ekranlı bilgisayar serisi MEGABOOK T15 360’ı duyurdu. Şirket; yenilikçi dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra 0 mm çerçevesiz konsept telefonunu ve eylül ayında sahne alacak yeni akıllı telefon modellerini teknoloji severlerle buluşturdu.

Yapay zeka odaklı yenilikçi teknoloji markası TECNO, bugün IFA ShowStoppers 2026’da 360° menteşeli ve dokunmatik ekran destekli ilk dizüstü bilgisayar serisinin lansmanını yaparak MEGABOOK T15 360 Serisi’ni duyurdu.

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IFA ShowStoppers 2026’da ayrıca 17 inçlik MEGABOOK T17 Ultra, TECNO’nun ilk Intel Wildcat Lake tabanlı dizüstü bilgisayarı MEGABOOK K15S WCL, Yeni Nesil Çerçevesiz Konsept Telefon, yakında çıkacak olan TECNO POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition ve TECNO CAMON Slim 5G yer aldı.

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MEGABOOK T15 360 Serisi: TECNO'nun İlk 360° Menteşeli Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayarı

TECNO; çalışma, eğitim, içerik üretimi ve eğlence süreçlerindeki esnek kullanım ihtiyaçlarına yanıt veren yeni MEGABOOK T15 360 Serisi’ni tanıttı. MEGABOOK T15 360 ve MEGABOOK T15 360 Pro modellerinden oluşan yeni seri hem tablet hem de bilgisayar deneyimini tek bir cihazda buluşturuyor. Tek bir cihazla farklı günlük senaryolara uyum sağlayan seri; 360 derece dönebilen ekranıyla farklı görevlere kolayca uyum sağlarken kısıtlı alanlarda pratik kullanım sunuyor. Cihaz; verimli çalışma için Dizüstü Bilgisayar modunu, not alma ve çizimler için Tablet modunu, dar alanlarda rahat izleme için Çadır modunu, fikir paylaşımı ve sunumlar içinse Stant modunu destekliyor.

Hassas CNC işleme yöntemiyle üretilen tamamen metal gövde, cihazın esnekliğini şık ve dayanıklı bir tasarımla harmanlıyor. Ekran tarafında ise her iki model, 10 noktalı çoklu dokunmatik kontrole sahip 15,6 inçlik 16:9 panelle geliyor. İsteğe bağlı sunulan MPP 2.0 aktif kalem desteği, el yazısı ve çizimlerde daha hassas kontrol sağlıyor.

Tamamen metal gövde; cihazın esnekliğini şık ve dayanıklı bir tasarımla harmanlıyor. Ekran tarafında ise her iki model, 10 noktalı çoklu dokunmatik kontrole sahip 15,6 inçlik 16:9 panelle geliyor. İsteğe bağlı sunulan MPP 2.0 aktif kalem desteği, el yazısı ve çizimlerde yüksek hassasiyet sağlıyor.

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Ekrandan Performansa Çok Yönlü Bir Deneyim

İki model arasındaki temel farkı ekran konfigürasyonları oluşturuyor. Standart MEGABOOK T15 360 modeli Full HD çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 320 nit parlaklık sunarken; MEGABOOK T15 360 Pro, 2560 × 1440 çözünürlüklü 2.5K 120Hz ekranı, %100 sRGB renk gamı ve 350 nit parlaklığıyla daha ince detaylar ve geniş bir renk kapsamı sunuyor.

Güçlü performans, esnek depolama ve uzun pil ömrünü bir arada sunan seride, yoğun iş yükleri için Intel Core Ultra 9 185H işlemci seçeneği yer alıyor. Her iki modelde 7467MHz’e kadar hız sunan LPDDR5X bellek ve PCIe M.2 SSD depolama bulunurken, seçili modellerdeki ikinci SSD yuvası sayesinde ekstra depolama alanı sunuyor. Mobil tarafı güçlendiren 70Wh pil ise taşıması kolay 65W PD GaN hızlı şarj cihazıyla eşleştiriliyor.

Seri, kablosuz tarafta Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini sunarken, harici ekranlar ve depolama cihazları için 7 adet dahili bağlantı noktası barındırıyor. TECNO OneLeap teknolojisi sayesinde telefon, tablet ve bilgisayarlar arasında pratik bir cihazlar arası çalışma ortamı sağlanıyor. Sayısal tuş takımlı ve aydınlatmalı klavye, parmak izi okuyuculu açma tuşu, DTS:X Ultra ses destekli çift hoparlör, web kamerası ve çift mikrofon ise günlük kullanım konforunu artırıyor.

MEGABOOK T15 360 Serisi’nin 2026’nın 4. çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor. Standart model konfigürasyona bağlı olarak 899€ ile 999€ arasında fiyatlandırılırken, Pro model 1.099€ fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Rekabetçi fiyatlandırmasıyla seri, katlanabilir dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarları daha geniş kitleler için erişilebilir kılmayı hedefliyor.

TECNO, Farklı İhtiyaçlara Yönelik Yeni MEGABOOK Modellerini de Tanıttı

Seride yer alan iki ek model ise farklı kullanım önceliklerine hitap ediyor. Genç profesyoneller ve öğrenciler için tasarlanan MEGABOOK K15S WCL; bütçe dostu Intel Wildcat Lake platformunu geniş 16:10 ekran, dayanıklı metal tasarım, 70Wh pil ve 65W GaN hızlı şarj ile birleştirerek günlük çalışma ve eğitim için güvenilir bir performans sunuyor.

Eğlence ve ortak ev kullanımını önceliklendiren performans odaklı kullanıcılar için geliştirilen 17,3 inçlik MEGABOOK T17 Ultra ise Intel Core Ultra 9 işlemci seçeneği ve LPDDR5X belleğiyle yoğun verimlilik, orta düzey oyunculuk ve kreatif düzenlemeler için öne çıkıyor. Cihazın geniş 16:9 ekranı sürükleyici bir seyir deneyimi sunarken, 99.99Wh pili ve 100W GaN PD hızlı şarjı uzun soluklu çalışma ve eğlence seanslarını destekliyor.

Yeni Nesil Çerçevesiz Konsept Telefon Sahneye Çıktı

TECNO’nun Yeni Nesil Çerçevesiz Konsept Telefon’u, ilk kez IFA ShowStoppers 2026’da sergilendi. Cihaz yeni iç bileşen tasarımı, yapısal mühendislik ve özel ekran paketleme teknikleriyle ekran mimarisini sil baştan ele alarak fiziksel siyah kenarları tamamen ortadan kaldırıyor. Gerçek anlamda 0 mm olan ekran çerçevesi, kullanıcılara son derece temiz ve kesintisiz bir izleme deneyimi vaat ediyor.

Performans ve Tasarım Odaklı İki Yeni Akıllı Telefon Yolda

Fuar kapsamında geleceğe yön veren konseptlerin yanı sıra eylül ayında satışa sunulacak iki yeni akıllı telefon modeli de tanıtıldı. Bu modellerden biri olan TECNO POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition, ikonik Tonino Lamborghini tasarımını POVA serisinin yüksek performansıyla birleştiriyor. İşlem gücü, kamera yetenekleri ve yapay zeka özellikleriyle öne çıkan cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G işlemci ve TECNO üretimi P1 Grafik Çipinden oluşan çift çipsetli mimariden alıyor. Isınmayı önlemek için 5K IceShield Buhar Odası Soğutma Sistemi ile donatılan modelin tüm detayları 4 Eylül’de açıklanacak.

Bir diğer model olan TECNO CAMON Slim 5G ise CAMON serisinin gelişmiş kamera yeteneklerini 6,39 mm’lik son derece ince bir gövdeye sığdırıyor. Sanatsal tasarım dilini profesyonel düzeyde görüntüleme sistemi, pratik yapay zeka özellikleri ve özgün renk seçenekleriyle buluşturan modelin detaylı özellikleri ise 7 Eylül’de duyurulacak.

MEGABOOK dizüstü bilgisayarlardan yeni akıllı telefonlara kadar sergilenen bu geniş ürün yelpazesi, TECNO’nun yeni form faktörlerine ve tasarım yeniliklerine yönelik hamlesini net bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda TECNO’nun insanların yaşama, çalışma ve üretme biçimlerine uyum sağlayan ürün portföyünü genişletmeye devam ettiğini gösteriyor.