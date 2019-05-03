TED, “Paylaşılmaya Değer Fikirler” sloganıyla oluşturduğu platformda kısa ve güçlü konuşmalara yer veren kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

TEDx etkinlikleri, TED’in sağlamış olduğunu lisans sayesinde gerçekleştirilir.

TEDx etkinlikleri tamamen topluluk bazında düzenlenir ve TED etkinliklerinden bağımsız olarak koordine edilir.

Her bir TEDx etkinliğinin içeriği, tasarımı benzersizdir ancak hepsi TED standartlarına dayanır.

TEDxAltinbasUniversity Nedir?

Farklı disiplinlerden gelen Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu gönüllü çalışmayı esas alan ve yayılmaya değer fikirleri insanlara ulaştırmayı amaçlayan bir öğrenci organizasyonudur.

Tema:B PLANI. Peki Nedir B Planı?

Herkesin tercih ettiği yoldan değil farklı yollardan da gidilebilir olduğu fikri

Başarıya ulaşmak için tek bir yolun olmadığı

Alternatiflere yönelmenin önemi

A yolunda başarısız olup, pes etmeyerek bir de B yolunu deneme fikri

Farklı Olmak (Bakış açısı, hayat tarzı, vizyon, hedef, amaçlar vb.)

Bu seneki TEDxAltinbasUniversity etkinliği 29 kişilik bir gönüllü ekip ile birlikte 8 konuşmacının sahne almasıyla birlikte 5 Mayıs 2019, Pazar günü Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Kampüsünde gerçekleşecektir. TEDxAltinbasUniversity etkinliği ile ilgili detaylı bilgiye tedxaltinbas.com adresinden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için TEDxAltinbasUniversity sosyal medya hesaplarını takip edebilir ya da info@tedxaltinbas.com adresine yazabilirsiniz.