Teen Titans ile Teen Titans Go! Gelecek Yıl Buluşacak

Teen Titans serisi uzun süre popülerliğini korumayı başarmış bir animasyon serisiydi. Onun yerini alan Teen Titans GO! ise uzun süre eleştirilmiş olsa da, oldukça başarılı bir yıl geçirdi. Şimdi iki ekip bir araya geliyor.

Orijinal Teen Titans çizgi filmini unutamamış olanlar için iyi haberler var. Orijinal ekip, kısa süreliğine bile olsa geri dönüyor. Bu haftanın başlarında yayınlanan Teen Titans Go! to the Movies blu-ray kısa fragmanı Teen Titans Go! vs Teen Titans adlı bir proje hakkında ipuçları veriyor. Warner Bron Animasyon'a göre ekibin iki farklı versiyonunun yolu 2019 yılında kesişecek. Bu kesişmenin bir sinema filmi şeklinde mi yoksa televizyona özel mi olacağı bilinmiyor.

Orijinal seride kaynak materyallere şakalı komikli bir bakış açısıyla yaklaşılmıştı. Teen Titans Go! ise ilk başta özellikle çizimler açısından çok eleştirilmiş olsa da sonradan insanları kendine çekmeyi başarmıştı. Serinin filmi ise Oscar Ödülleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Yeni crossoverin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.