Apple, mobil işletim sistemi iOS’u her geçen yıl farklı kılan özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan iOS 12 güncellemesinde ise Shortcurts adı verilen Siri destekli bir özellik var. Bu özellik, kullanıcıların hayatlarını kurtaracak şekilde kullanılabilir. Nasıl kullanacağınızı açıklıyoruz.

Apple’ın sesli asistanı Siri, uzun süredir iPhone cihazlarının önemli bir parçası. Yapay zeka destekli işlemcilerle birlikte eli güçlenen bu kullanışlı asistan, iOS 12 ile birlikte eşsiz bir özelliğe sahip oldu. Siri Shortcuts ya da Türkçe adıyla Siri Kısayollar, kullanıcıların kendilerine özgü sesli komutlar oluşturmasına izin veriyor. Yani bir nevi iPhone, bu özelliği kullanırsanız sadece sizin dilinizden anlıyor.

Kısayollar özelliğinin kullanımı ise oldukça kolay. Yapacağınız birkaç kısa işlemden sonra kendinize özgü sesli komutlar oluşturabilirsiniz. Bu komutlarda istediğiniz şarkı listesini telefona dokunmadan açmak, istediğiniz uygulamayı açmak gibi basit işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Peki ya daha elzem ve aciliyet teşkil eden bir durumla karşılaşırsanız?

Gelin hep birlikte önce özelliğin nasıl kullanıldığına bakıp, sonra da olası senaryolara karşı neler yapmanız gerektiğini anlatalım.

Siri Kısayollar özelliğini nasıl kullanırsınız?

Siri Kısayollar uygulamasını açın, Kitaplık sekmesine gidin ve Kısayol Oluştur 'a basın.

uygulamasını açın, sekmesine gidin ve 'a basın. Oluşturmak istediğiniz kısayol için istediğiniz ilk hareketi seçin. (Henüz sesli komut değil)

Görüntülenen kutuda gezinmek için kısa yol istediğiniz adresi seçmelisiniz.

Bu aşamada erişmek istediğiniz ayar, uygulama ya da hizmeti seçin.

Sağ üstte yer alan Bitti butonunun altındaki Ayarlar ’a dokunun, kısa yolunuza bir isim verin.

’a dokunun, kısa yolunuza bir isim verin. Ardından ekranın sağ tarafındaki Bitti’ye dokunun.

Belirlediğiniz kısayol komutu ile seçtiğiniz ayar, uygulama ya da hizmete erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi gelin bu kısayolu, Siri aracılığıyla sesli komuta bağlayalım:

Siri Kısayollar uygulamasını açın

Ayarladığınız kısa yolun üzerine tıklayın, Ayarlar’dan Siri’ye Ekle seçeneğine gelin.

Sizden bir sesli komut belirlemeniz istenecek. Burada özelliği açmak için bir söz öbeği belirleyip konuşun. (Örn: Bir oyun seçtiyseniz “canım sıkıldı” deyin)

Belirlediğiniz sesli komutu Hey Siri dedikten sonra söylerseniz, Siri sizin için o uygulama ya da hizmeti açacak.

Peki Siri Kısayollar nasıl hayat kurtarır?

Aslında özelliği bir defa kullandıktan sonra asıl meseleyi anlıyorsunuz. Gündelik hayatta çok fazla tehlikeyle yüz yüze gelebiliyoruz. Gasp, soygun, tehdit, şantaj, kaçırılma, cinsel istismar, cinayet… Saymakla bitmiyor. İşte tam da bu anlarda Siri Kısayollar’a ekleyeceğiniz bazı komutlar hayat kurtarıcı olabilir.

Kısayol olarak, rehberinizden seçtiğiniz bir kişiye SMS göndermeyi aktif edebilir, önceden hazırladığınız metni telefona dokunmadan iletebilirsiniz. Hatta aynı mesaja konum paylaşımı da ekleyebilirsiniz. Örneğin kaçırıldınız diyelim, tam bu sırada kimsenin anlamayacağı, sizin de sık sık kullanmadığınız bir söz öbeğini Siri’ye ekleyebilirsiniz: Mesela “Bırakın beni nereye götürüyorsunuz?” gibi. Siri bu komutu duyduğu anda, önceden hazırladığınız “Zor durumdayım yardım et(konum) Çok acil” mesajını rehberden seçtiğiniz kişilere gönderebilir. Hatta aynı komutla bir arama başlatabilir, emniyet güçlerine de çağrı bırakabilirsiniz.

Tehdit ya da şantaj gibi bir durumda yine Siri Kısayollar aracılığı ile kamera uygulamasını, ses kaydını açabilirsiniz. Hatta seri komutlarla bu kayıtları yine rehberinizden seçtiğiniz kişilere göndermeniz mümkün.

Apple bu özelliği kişisel bir cihaz oluşturma özgürlüğü amacıyla sunsa da gerçekten acil durumlarda işe yarayabilir. Son olarak, kötüye kullanım gerçekleştirirseniz, bunun yasal olarak suç teşkil edebileceğini unutmayın.