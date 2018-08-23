Tehlikeli Asteroit, Dünya'nın Yakınından Geçecek

Yarın sabah saatlerinde tehlikeli olarak tanımlanan Astreoid 2016 NF23, Dünya'nın yanından geçecek. Geçtiği mesafe her ne kadar yakın olsa da gezegene zararı olmayacak.

NASA tarafından potansiyel tehlike olarak nitelendirilen bir asteroit, dünyanın yakınından geçecek ama dünyayı etkilemeyecek. Yarın sabah saatlerinde geçecek olan Asteroid 2016 NF23’in en yakın yaklaşım mesafesi 4.8 milyon kilometre olarak ölçüldü. Gezegenimizin yakınından geçecek bu göktaşının çapı yaklaşık 150 metre genişliğinde.

4.8 milyon kilometre kulağa çok uzak gelse de aslında Güneş Sistemi şartları altında bu mesafe oldukça kısa. Uzay bilimcilere göre Dünya’nın yaklaşık 7.2 milyon kilometre uzağında yer alan bir göktaşı tehlike alarmı verir. Nitekim 2016 NF23 araştırmacılara göre Dünya için tehdit barındırmıyor.

Söz konusu dev kaya, gezegenimizden yaklaşık 13 Ay uzaklığında olacak. Daha önce bir Ay uzaklığına kadar yaklaşan gök cisimleri de olmuştu. Yine de uzay bilimciler için 13 Ay uzaklığı tehlike barındıran önemli bir tampon bölge. Dünya'ya bir etkisi olmayacağı belirtilen asteroit, bir şehri yok edebilecek boyutta. 2016 NF23 her ne kadar önemli bir yakınlıktan geçse de Dünya’ya hiçbir etki etmeyecek. Gezegen katili olmak içinse genişliği hayli küçük.