Tek Bir Gen Mutasyonu Sizi Uzun Mesafe Koşucusu Yapabilir

Gen mutasyonları, sanılanın aksine biz insanlar için büyük bir önem taşır. Bu noktada yaşayacağınız tek bir gen mutasyonu, sizi bir anda uzun mesafe koşucusu haline dönüştürebilir.

Çoğumuz bırakın uzun mesafe koşucusu olmayı, hızlı yürümekten bile haz almayız. Ancak şimdilerde yapılan bir araştırmaya göre, uzun mesafe koşucusu olmanız yalnızca bir genin mutasyonuna bağlı. Bundan iki ila üç milyon yıl önce tek bir genimizin işlevsel kaybı, bizlerin bugün ki haline gelmesini tetiklemişti. Doğurganlık oranlarından tutun da kırmızı et tüketimine kadar birçok özelliğimizi değiştiren bu gen mutasyonu sonrası, insanlar bugün olduğu hallerine büründüler.

Royal Society B Bildirileri'nin 12 Eylül sayısında yayınlanan yeni bir makalede California San Diego Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, insanlarda bulunan ve CMAH olarak adlandırılan bir genin farelerde yoksun olması durumunu incelediler. Sonuçları yayınlayan bilim insanları, kayıp genin insanların hayvanlardan çok daha hızlı koşabilmesini sağlayacak düzende olduğunu keşfettiler.

CMAH mutasyonuna sahip insanların ise ormanlarda ve Afrika’nın kurak savanlarında yaşadığı iddia edildi. Gen sayesinde daha dik duran, vücutları bizlerden farklı düzende şekillenen insanlar; yaylı bacaklara, güçlü kaslara ve geniş ter bezlerine sahiplerdi. Bakıldığında bizlerden oldukça farklı özelliklere sahip olduğu görülen bu insanları etkileyen en önemli şey ise bizlerden farklı olarak sahip oldukları gen mutasyonuydu.

Bu tür değişimler, insanların uzun mesafe koşularını bizlere nispeten yorulmadan koşmalarına ve av peşinde gezmelerine olanak sağlıyordu. İnsanlarla yaşayan evrimsel akrabalarımız olan şempanzeler ile aramızdaki bu ilk farkın keşfedilmesi ise aslında 20 yıl önceye dayanıyor. Bakıldığında sadece bir küçük gen parçasının bizleri ne kadar büyük bir farkla etkilediğini görebiliriz. Hücre tipini ve yapısını etkileyen CMAH geni, bilim insanlarına göre iki ucu keskin bir kılıçtır ve tek bir genin insan biyolojisinin ve kökenini etkilemesi ise son derece şaşırtıcıdır.