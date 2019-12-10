Tinder tarzı uygulamalara girerek umutsuzca sağa kaydırmak ve hedeflediğiniz insanlarla eşleşmek, oldukça düşük bir ihtimal. Ancak bir adam, tek rakibinin kendisi olduğu bir sosyal uygulama geliştirerek bu duruma çözüm getirdi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Aaron Smith, gerçek anlamda kendi çöpçatanlık uygulamasını yarattı. Diğer buluşma uygulamalardaki eşleşme problemleri, Aaron'a Singularity uygulamasını yapmak için ilham verdi. Uygulamadaki tek erkek o ve ne kadar kaydırılırsa kaydırılsın sadece Aaron'ın fotoğrafları görünüyor.

Aaron, "Diğer uygulamalardaki en büyük sorun, yüzümün belirgin bir şekilde öne çıkmaması. Hayat sana limon verirse, önce limonata yapmalısın. O zaman başka hiçbir şirketin kendi içeceklerini üretemediğinden veya satamadığından emin olursunuz. Yani şehirdeki tek oyun limonata" sözleriyle kendi uygulamasında rakipsiz olduğunu belirtti.

Yalnızca tek bir erkekle eşleşebileceğiniz arkadaşlık uygulaması

Kesinlikle akıllıca bir hareket denebilir. Aaron, uygulamayı yapmak için yazılım mühendisi olan en iyi arkadaşı Scott McDowell'den yardım aldı. Scott, Aaron'un sorununa empatiyle yaklaşarak hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Scott, "Bir şekilde çevrimiçi çöpçatanlık uygulamalarını kullanmış olan bizler, çoğunlukla berbat oldukları gerçeğiyle karşılaşıyoruz" dedi.

Singularity'de Aaron'ın gitar çaldığı, Noel şapkası taktığı ve köpeğiyle yer aldığı birçok fotoğraf bulunuyor. YouTube kanalında uygulamanın reklamını bile yaptı. Reklamda, "Çevrimiçi çöpçatanlık berbat ve her geçen yıl daha da saçma bir hal alıyor. Singularity sizi saatlerce kaydırmaktan kurtarıyor, ancak benimle eşleştiriyor!" ifadeleri yer alıyor. Fikir güzel olsa da, umuyoruz ki bu tarz uygulamaların artmasıyla mobil marketler sonunda arkadaşlık uygulamalarıyla dolup taşmaz.