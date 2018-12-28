Anket: 2018’de Çıkan En İyi Yerli Film Sizce Hangisi?

Her yerde olduğu gibi Türkiye’de de sinema sektöründe 3 temel öğe var: Bir senaryonun oyuncularla, efektlerle ve kurgularla son hale gelmesini sağlayan yapımcılar, hazır olan içeriği salonlarda yayınlayan dağıtımcılar, elbette üretilen işin hedef kitlesi olan izleyiciler. 3 tarafın da memnun olması, sektördeki peynir gemilerinin yürümesi demek.
2018, Türk sineması açısından bazı unutulmaz örnekleri gördüğümüz bir yıl oldu. Milyonlarca insan sinema salonlarına akın etti, filmler hakkında düzinelerce eleştiri yayınlandı. Kim filmler izleyicinin beklentisini karşılamadı, kimileri ikinci defa vizyona girecek kadar talep gördü, ya da o talep bir şekilde yaratıldı.
Yaşanan son tartışmalar ise sinemanın 3 faktöründen ikisi arasında alevlendi. Yapımcılar dağıtımcılara tepkiliyken, izleyici iyi şeyler görmekten endişeli bir hale geldi. İzleyiciler demişken... Bir filmin kalitesini belirleyen ne kadar para harcanıp, kime ne kadar kazandırdığı değildir. Aslolan İzleyicide bıraktığı iz, yaşattığı kaliteli zamandır.
Tüm bu tartışmaların herkesi memnun edecek uzlaşı ortamıyla sonlanmasını diliyoruz. Şimdi 2018 boyunca gördüğümüz en iyi yerli filmleri, fragmanlarıyla hatırlayalım. Sonra son söz sizde olacak.
- Önemli Not: Aralık 2018’in son hafta sonuna kadar, toplamda 160'tan fazla yerli film vizyona girdi. Bu filmler içerisinden IMDb notu 6.0 üzerinde olan 25 filmi seçip, vizyon tarihlerine göre sıraladık. Amacımız filmleri kategorize ederek sınırlandırmak değil; oy veren okuyucularımızın, yerli filmlerde en çok hangi türden hoşlandıklarını anlamak. Ayrıca bu listeyi bir öneri listesi olarak da düşüne bilirsiniz.
Şimdi gelin bu yıl vizyona giren en yüksek IMDb puanına sahip yerli filmlere bakalım:
Sibel:
- Vizyon Tarihi: 4 Ocak
- Tür: Dram
- IMDb puanı: 7,3
Arif v 216:
- Vizyon Tarihi: 5 Ocak
- Tür: Komedi, Bilim Kurgu
- IMDb puanı: 7,6
Ölümlü Dünya:
- Vizyon Tarihi: 26 Ocak
- Tür: Komedi, Aksiyon
- IMDb puanı: 7,7
Cebimdeki Yabancı:
- Vizyon Tarihi: 2 Şubat
- Tür: Gerilim
- IMDb puanı: 7,1
Sofra Sırları:
- Vizyon Tarihi: 16 Şubat
- Tür: Dram, Gerilim
- IMDb puanı: 7,0
Hadi Be Oğlum:
- Vizyon Tarihi: 16 Şubat
- Tür: Dram
- IMDb puanı: 7,2
Direniş Karatay:
- Vizyon Tarihi: 9 Mart
- Tür: Aksiyon, Tarih, Savaş
- IMDb puanı: 7,4
Kaybedenler Kulübü: Yolda:
- Vizyon Tarihi: 16 Mart
- Tür: Dram
- IMDb puanı: 6,2
Manyak:
- Vizyon Tarihi: 23 Mart
- Tür: Dram, Komedi, Gerilim
- IMDb puanı: 6,4
Kelebekler:
- Vizyon Tarihi: 30 Mart
- Tür: Komedi, Dram
- IMDb puanı: 7,8
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
- Vizyon Tarihi: 27 Mayıs
- Tür: Biyografi, Tarih, Savaş
- IMDb puanı: 6,6
Deniz ve Güneş:
- Vizyon Tarihi: 28 Mayıs
- Tür: Dram
- IMDb puanı: 8,4
Ahlat Ağacı:
- Vizyon Tarihi: 1 Haziran
- Tür: Dram
- IMDb puanı: 8,4
İki İyi Çocuk:
- Vizyon Tarihi: 24 Ağustos
- Tür: Dram, Romantik
- IMDb puanı: 7,3
Aydede:
- Vizyon Tarihi: 5 Ekim
- Tür: Dram
- IMDb puanı: 6,4
Anons:
- Vizyon Tarihi: 19 Ekim
- Tür: Komedi, Dram
- IMDb puanı: 6,9
Müslüm:
- Vizyon Tarihi: 26 Ekim
- Tür: Dram, Biyografi, Müzik
- IMDb puanı: 8,3
Güvercin:
- Vizyon Tarihi: 21 Eylül
- Tür: Dram
- IMDb puanı: 6,5
İyi Oyun:
- Vizyon Tarihi: 2 Kasım
- Tür: Komedi, Dram, Spor
- IMDb puanı: 6,2
Batlır:
- Vizyon Tarihi: 9 Kasım
- Tür: Dram, Komedi
- IMDb puanı: 7,5
Bizi Hatırla:
- Vizyon Tarihi: 23 Kasım
- Tür: Dram
- IMDb puanı: 7,4
Deliler: Fatih'in Fermanı:
- Vizyon Tarihi: 23 Kasım
- Tür: Aksiyon, Tarih, Savaş
- IMDb puanı: 6,1
Hedefim Sensin:
- Vizyon Tarihi: 30 Kasım
- Tür: Komedi
- IMDb puanı: 6,5
Şampiyon:
- Vizyon Tarihi: 7 Aralık
- Tür: Dram, Spor
- IMDb puanı: 8,6
Börü:
- Vizyon Tarihi: 28 Aralık
- Tür: Aksiyon, Gerilim, Savaş
- IMDb puanı: 7,7
Böyle bir listeden sonra hangi filmin en iyisi olduğuna karar vermek zor, özellikle çoğunu izlediyseniz.