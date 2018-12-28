Anket: 2018’de Çıkan En İyi Yerli Film Sizce Hangisi?

Sinema sektörü, küresel çapta büyük bir dönüşüm sürecine girdi. Teknolojinin avantajını kullanan dağıtım şirketleri, hem dünyada hem de Türkiye’deki sinema yapımcılarının tepkisini çekmeye başladı. Her şeye rağmen izleyicinin de söz söyleme hakkı var. Şimdi gelin yılın en iyi yerli filmlerini tekrar hatırlayalım, sonrasında söz yine sizde olacak.

Her yerde olduğu gibi Türkiye’de de sinema sektöründe 3 temel öğe var: Bir senaryonun oyuncularla, efektlerle ve kurgularla son hale gelmesini sağlayan yapımcılar, hazır olan içeriği salonlarda yayınlayan dağıtımcılar, elbette üretilen işin hedef kitlesi olan izleyiciler. 3 tarafın da memnun olması, sektördeki peynir gemilerinin yürümesi demek.

2018, Türk sineması açısından bazı unutulmaz örnekleri gördüğümüz bir yıl oldu. Milyonlarca insan sinema salonlarına akın etti, filmler hakkında düzinelerce eleştiri yayınlandı. Kim filmler izleyicinin beklentisini karşılamadı, kimileri ikinci defa vizyona girecek kadar talep gördü, ya da o talep bir şekilde yaratıldı.

Yaşanan son tartışmalar ise sinemanın 3 faktöründen ikisi arasında alevlendi. Yapımcılar dağıtımcılara tepkiliyken, izleyici iyi şeyler görmekten endişeli bir hale geldi. İzleyiciler demişken... Bir filmin kalitesini belirleyen ne kadar para harcanıp, kime ne kadar kazandırdığı değildir. Aslolan İzleyicide bıraktığı iz, yaşattığı kaliteli zamandır.

Tüm bu tartışmaların herkesi memnun edecek uzlaşı ortamıyla sonlanmasını diliyoruz. Şimdi 2018 boyunca gördüğümüz en iyi yerli filmleri, fragmanlarıyla hatırlayalım. Sonra son söz sizde olacak.

Önemli Not: Aralık 2018’in son hafta sonuna kadar, toplamda 160'tan fazla yerli film vizyona girdi. Bu filmler içerisinden IMDb notu 6.0 üzerinde olan 25 filmi seçip, vizyon tarihlerine göre sıraladık. Amacımız filmleri kategorize ederek sınırlandırmak değil; oy veren okuyucularımızın, yerli filmlerde en çok hangi türden hoşlandıklarını anlamak. Ayrıca bu listeyi bir öneri listesi olarak da düşüne bilirsiniz.

Şimdi gelin bu yıl vizyona giren en yüksek IMDb puanına sahip yerli filmlere bakalım:

Sibel:

Vizyon Tarihi: 4 Ocak

4 Ocak Tür: Dram

Dram IMDb puanı: 7,3

Arif v 216:

Vizyon Tarihi: 5 Ocak

5 Ocak Tür: Komedi, Bilim Kurgu

Komedi, Bilim Kurgu IMDb puanı: 7,6

Ölümlü Dünya:

Vizyon Tarihi: 26 Ocak

26 Ocak Tür: Komedi, Aksiyon

Komedi, Aksiyon IMDb puanı: 7,7

Cebimdeki Yabancı:

Vizyon Tarihi: 2 Şubat

2 Şubat Tür: Gerilim

Gerilim IMDb puanı: 7,1

Sofra Sırları:

Vizyon Tarihi: 16 Şubat

16 Şubat Tür: Dram, Gerilim

Dram, Gerilim IMDb puanı: 7,0

Hadi Be Oğlum:

Vizyon Tarihi: 16 Şubat

16 Şubat Tür: Dram

Dram IMDb puanı: 7,2

Direniş Karatay:

Vizyon Tarihi: 9 Mart

9 Mart Tür: Aksiyon, Tarih, Savaş

Aksiyon, Tarih, Savaş IMDb puanı: 7,4

Kaybedenler Kulübü: Yolda:

Vizyon Tarihi: 16 Mart

16 Mart Tür: Dram

Dram IMDb puanı: 6,2

Manyak:

Vizyon Tarihi: 23 Mart

23 Mart Tür: Dram, Komedi, Gerilim

Dram, Komedi, Gerilim IMDb puanı: 6,4

Kelebekler:

Vizyon Tarihi: 30 Mart

30 Mart Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram IMDb puanı: 7,8

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Vizyon Tarihi: 27 Mayıs

27 Mayıs Tür: Biyografi, Tarih, Savaş

Biyografi, Tarih, Savaş IMDb puanı: 6,6

Deniz ve Güneş:

Vizyon Tarihi: 28 Mayıs

28 Mayıs Tür: Dram

Dram IMDb puanı: 8,4

Ahlat Ağacı:

Vizyon Tarihi: 1 Haziran

1 Haziran Tür: Dram

Dram IMDb puanı: 8,4

İki İyi Çocuk:

Vizyon Tarihi: 24 Ağustos

24 Ağustos Tür: Dram, Romantik

Dram, Romantik IMDb puanı: 7,3

Aydede:

Vizyon Tarihi: 5 Ekim

5 Ekim Tür: Dram

Dram IMDb puanı: 6,4

Anons:

Vizyon Tarihi: 19 Ekim

19 Ekim Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram IMDb puanı: 6,9

Müslüm:

Vizyon Tarihi: 26 Ekim

26 Ekim Tür: Dram, Biyografi, Müzik

Dram, Biyografi, Müzik IMDb puanı: 8,3

Güvercin:

Vizyon Tarihi: 21 Eylül

21 Eylül Tür: Dram

Dram IMDb puanı: 6,5

İyi Oyun:

Vizyon Tarihi: 2 Kasım

2 Kasım Tür: Komedi, Dram, Spor

Komedi, Dram, Spor IMDb puanı: 6,2

Batlır:

Vizyon Tarihi: 9 Kasım

9 Kasım Tür: Dram, Komedi

IMDb puanı: 7,5

Bizi Hatırla:

Vizyon Tarihi: 23 Kasım

23 Kasım Tür: Dram

Dram IMDb puanı: 7,4

Deliler: Fatih'in Fermanı:

Vizyon Tarihi: 23 Kasım

23 Kasım Tür: Aksiyon, Tarih, Savaş

Aksiyon, Tarih, Savaş IMDb puanı: 6,1

Hedefim Sensin:

Vizyon Tarihi: 30 Kasım

30 Kasım Tür: Komedi

Komedi IMDb puanı: 6,5

Şampiyon:

Vizyon Tarihi: 7 Aralık

7 Aralık Tür: Dram, Spor

Dram, Spor IMDb puanı: 8,6

Börü:

Vizyon Tarihi: 28 Aralık

28 Aralık Tür: Aksiyon, Gerilim, Savaş

Aksiyon, Gerilim, Savaş IMDb puanı: 7,7

Böyle bir listeden sonra hangi filmin en iyisi olduğuna karar vermek zor, özellikle çoğunu izlediyseniz.

Her şeye rağmen son söz her zaman izleyicinindir: