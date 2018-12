Türkiye’deki haberleşme sektörü, büyük bir değişimin eşiğinde. Yıllardır ülkemizdeki internet kullanıcılarının tepkisini toplayan Adil Kullanım Kotası, 1 Ocak 2019’dan itibaren resmi olarak kalkıyor. Peki AKK’nin olmadığı yeni dönemde, yeni hizmetlerin bedeli nasıl değişebilir? Kotaların kalkmasıyla birlikte hiç de “adil” görünmeyeceği belli olan fiyatlar ne kadar mantıklı olacak? Söz, bir kez daha Webtekno okuyucularında.

Türkiye’de internet hizmeti verilmeye başladığı ilk yıllarda, tüketiciler kullandıkları kadar ödeme yaptıkları günümüz koşullarına kıyasla ilkel kalan paketler kullandılar. Zamanla dünyanın her tarafını saran kablolu ve kablosuz ağlar sayesinde, bağlantı hızlarımız artmaya başladı. Gelişen teknoloji, her yerde olduğu gibi haberleşme ticaretini de değiştirdi.

Artık dünyanın çoğu yerinde herhangi bir şekilde internet erişiminin kesilmediği, belirli bir indirme ya da yükleme miktarı aşıldıktan sonra; bağlantı hızının yavaşlatılmadığı hizmetler sunuluyor. Türkiye’de bu değişimin farkında olan kullanıcıların sesini duyan BTK, AKK gibi sonradan pek de adil olmadığı anlaşılan usulü kaldırma kararı aldı. Bu değişim, tıpkı geçmişte olduğu gibi yeni ticari formüllerin ortaya çıkmasına neden olacak.

Tek Soruluk Dev Anket köşemizin yeni bölümünde, teknoloji gündemine oturan AKK konusuna yer veriyoruz. Hizmet standartları ve maddi bedelleri değişmeden kaldırılacak olan AKK barajını herkes istiyor. Nitekim görünen o ki bu değişimin ilk yansıması fiyatlar üzerinden olacak. Birer kullanıcı olarak sözünüzü söylemeden önce, meselenin sadece 1-2 firma ile sınırlı kalmayacağını bilmenizi isteriz. Henüz ihtimal bile olsa; Türkiye haberleşme sektörünü, yüksek fiyat politikalarından dolayı zor günler bekliyor olabilir.

Türk Telekom’un 1 Ocak 2019’dan itibaren uygulayacağı AKK’siz internet tarifelerindeki fiyat politikaları, görülen o ki büyük tepki toplamaya devam edecek, ancak daha kötüsü de var. Ülkemizin en büyük servis sağlayıcısı olan Türk Telekom, alternatif firmaların büyük kısmına, Türkiye’nin çou bölgesinde altyapı hizmeti kiralayan kurumsal bir kanala sahip. Yani firma, bazı bölgelerdeki altyapısını, bazı aracı firmalara kiralıyor. Bu sayede pek çok şirketin var olduğu bir rekabet ortamı oluşuyor.

Türk Telekom'un ya da diğer altyapı sahibi olan şirketlerin, kurumsal hizmetlerine zam yapması bir ihtimal, ancak zayıf değil. Bu konuda net şekilde konuşmak için henüz erken. Nitekim söz konusu ihtimalin varlığı bile kullanıcıları ürkütüyor. Eğer altyapı kiralarında bir artış yaşanırsa, aracı olan firmalar da son tüketiciye yansıyan fiyatlarında zam yapmak zorunda kalacaklardır. Eğer sözleşmesiz, yani fiyat artışı garantisi olmayan bir hizmet alıyorsanız, faturanız her an yükselebilir. Her ne kadar rekabet kurumu ve BTK, tüm firmaların ensesinde olsa da yönetmelikler yeniden şekillenene dek zorlu dönemler atlatabiliriz.

Gördüğünüz üzere her şeyin temelinde, değişimin en büyük sembolü olan AKK’nin kaldırılması yatıyor. Biliyoruz ki kimse AKK’yi istemiyor, ancak fiyatların 2 ila 2.5 kat arttığı AKK’siz internet dönemi de kullanıcıları düşündürüyor. Hatta yeni fiyat politikaları üzerine gelen tepkiler arasında “Madem bu kadar fiyatlar artacak, AKK’yi kaldırmasınlar” diyen çok sayıda kullanıcı gördük. Bu tepkiler üzerine, her zaman son hakkının ait olması gereken tarafa, yani internet kullanıcılarına bir fırsat tanımak istedik.

Not: Bu anketteki soru, sonuca ya da resmi uygulamalara doğrudan etki etme amacı taşımamaktadır. Anket, yüksek fiyatlı ancak AKK’siz internet hizmetleri hakkında kullanıcılara söz hakkı verme amacına sahiptir.

O halde hazırsanız, söz sizin:

