Tek Soruluk Dev Anket: En İyi Katlanabilir Telefon Hangisi?

2019, dünyanın en popüler akıllı telefon üreticileri için oldukça hareketli başladı. Akıllı telefonlar, bu kez sadece tasarımla sınırlı kalmayan büyük bir değişimin eşiğine geldi. Samsung, Huawei ve Xiaomi’den sonra pek çok alternatif üretici kendi katlanabilir telefonuyla karşımıza çıktı. Peki Webtekno okuyucularına göre en iyi katlanabilir telefon hangisi?

Katlanabilir telefonlar, henüz çok yeni ve üretimi oldukça masraflı olan teknolojilere sahipler. Öyle ya da böyle, bundan 15 yıl önce bir servet değeri taşıyan telefonları artık ucuza bulabiliyorsak, katlanabilir telefonlar da öyle olacak. Pek çok uzmana göre “katlanabilir telefon” kalıbı dilimize tıpkı “akıllı telefon” gibi oturacak ve zamanla onun gibi sıradan bir hal alacak.

Bu zamana kadar olduğu gibi, her büyük değişime öncülük eden ilkler yine önemli. Günümüzün en büyük akıllı telefon üreticilerinin kıyasıya bir rekabet içersine girdikleri katlanabilir telefonların ilk modellerini gördük. Şimdi ise söz bir kez daha Webtekno okuyucu ve takipçilerinde. Kendi oyunuzla, son dönemde tanıtılmış en iyi katlanabilir telefonu seçmek için hoş geldiniz. Önce bu cihazlara kısa bir şekilde göz atıp, sonra malum soruya geçelim.

Not: Sıralama, cihazların tanıtım tarihlerine göre yapıldı.

Royole FlexPai:

Resmi olarak tanıtılan ilk esnek ekranlı katlanabilir telefon, Royole FlexPai isimli bu cihazdı. 2018'in son büyük teknoloji fuarında tanıtlan FlexPai, bu yılın katlanabilir telefonları için fragman niteliği taşıyordu. Tasarımıyla ana akım üreticilerle rekabet konusunda umut veren cihaz, 6 ila 8 GB RAM'e, 128 ila 256 GB depolama alanına sahipti.

İşlemci yongası: Qualcomm Snapdragon 8150, 64-bit, 2.8GHz hızında sekiz çekirdek, Adreno 640 GPU,

Qualcomm Snapdragon 8150, 64-bit, 2.8GHz hızında sekiz çekirdek, Adreno 640 GPU, Ekran: Tablet modunda 7,8 inç AMOLED esnek FHD+ ekran, 4:3 en-boy oranı

Tablet modunda 7,8 inç AMOLED esnek FHD+ ekran, 4:3 en-boy oranı Kamera: 16 MP f/ 1.8 diyafram açıklığı + 20 MP f/1.8 ikincil sensör, OIS. (Katlandığında arka, tablet modunda ön kamera olarak kullanılıyor.)

16 MP f/ 1.8 diyafram açıklığı + 20 MP f/1.8 ikincil sensör, OIS. (Katlandığında arka, tablet modunda ön kamera olarak kullanılıyor.) Hafıza: 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM, 128 GB - 256 GB - 512 GB depolama seçeneği, 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği.

6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM, 128 GB - 256 GB - 512 GB depolama seçeneği, 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği. Batarya: 3.800 mAh lityum iyon, Royole Ro-Caharge adaptör

3.800 mAh lityum iyon, Royole Ro-Caharge adaptör Girişler: Çift nano SIM kart, 3,5 mm kulaklık, USB Type-C portu, microSD kart,

Çift nano SIM kart, 3,5 mm kulaklık, USB Type-C portu, microSD kart, Sensörler: Parmak izi okuyucu, ortam ışığı, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre

Parmak izi okuyucu, ortam ışığı, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre İşletim sistemi: Android 9.0 + Water OS 1.0 arayüzü

Android 9.0 + Water OS 1.0 arayüzü Boyutlar ve ağırlık: 134 mm x 190.35 mm x 7.6 mm, 320 gram

134 mm x 190.35 mm x 7.6 mm, 320 gram Bağlantı: 4G LTE Cat-18, VoLTE, Bluetooth 5.1, Dual-Band Wi-Fi

4G LTE Cat-18, VoLTE, Bluetooth 5.1, Dual-Band Wi-Fi Renk: Siyah

Xiaomi Mi Flex (Model ismi değişebilir):

Xiaomi'nin geçtiğiniz ocak ayında tanıtmayıp sadece Twitter'dan videosunu paylaşarak ortalığı karıştırdığı katlanabilir telefonu böyle görünüyor. Rakiplerinin aksine dikey olarak iki kez katlanabilen cihaz, henüz resmi bir lansmanda karşımıza çıkmadı. Hatta firma, model adını da net bir şekilde paylaşmadı. Xiaomi'nin bu cihazı genel tüketiciye uygun bir fiyatla satışa sunması bekleniyor. Cihazın detaylı teknik özelliklerine dair açıklama yok.

Samsung Galaxy Fold:

İşlemci yongası: Qualcomm Snapdragon 855, 8 çekirdek (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,42 GHz Kryo 485 & 4x1,8 GHz Kryo 485), Adreno 640 GPU

Qualcomm Snapdragon 855, 8 çekirdek (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,42 GHz Kryo 485 & 4x1,8 GHz Kryo 485), Adreno 640 GPU Ekran: Tablet modunda 7,3 inç AMOLED esnek ekran, 1536 x 2152 piksel, 16:10 en-boy oranı

Tablet modunda 7,3 inç AMOLED esnek ekran, 1536 x 2152 piksel, 16:10 en-boy oranı İkincil Ekran: 4,6 inç HD+ Super AMOLED, 21:9 en-boy oranı

4,6 inç HD+ Super AMOLED, 21:9 en-boy oranı Arka Kamera: 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (geniş açı), Dual Pixel PDAF, OIS / 12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto), AF, OIS, 2x optical zoom / 16 MP, f/2.2, 12mm (ultra geniş açı)

12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (geniş açı), Dual Pixel PDAF, OIS / 12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto), AF, OIS, 2x optical zoom / 16 MP, f/2.2, 12mm (ultra geniş açı) Ön Kamera (Tablet): 10 MP, f/2.2, PDAF / 8 MP, f/1.9, derinlik sensörü

10 MP, f/2.2, PDAF / 8 MP, f/1.9, derinlik sensörü Ön Kamera (Telefon): 10 MP, f/2.2

10 MP, f/2.2 Hafıza: 12 GB RAM, 512 GB depolama

12 GB RAM, 512 GB depolama Batarya: 4380 mAh, 18W hızlı şarj, tersine şarj, kablosuz şarj

4380 mAh, 18W hızlı şarj, tersine şarj, kablosuz şarj Girişler: USB 3.1 Type-C portu, microSD kart

USB 3.1 Type-C portu, microSD kart Sensörler: Parmak izi okuyucu, ortam ışığı, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre

Parmak izi okuyucu, ortam ışığı, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre İşletim sistemi: Android 9.0 + Water OS 1.0 arayüzü

Android 9.0 + Water OS 1.0 arayüzü Boyutlar ve ağırlık: 134 mm x 190.35 mm x 7.6 mm, 320 gram

134 mm x 190.35 mm x 7.6 mm, 320 gram Bağlantı: 5 G LTE Cat-18, VoLTE, Bluetooth 5.0, Dual-Band Wi-Fi 6, A-GPS

G LTE Cat-18, VoLTE, Bluetooth 5.0, Dual-Band Wi-Fi 6, A-GPS Renk: Uzay Gümüş, Kozmoz Siyah, Mars Yeşili, Astro Mavi

Huawei Mate X:

Huawei'nin Samsung'dab 4 gün sonra tanıttığı Mate X modeli, aralık ayında tanıtılan FelxPai ile benzer tasarıma sahip. Tek ekran kullanımını tercih eden firma, esnek ekran paneliyle bütünleşik bir deneyim sunuyor. Özellikle kameraları ve 5G teknolojisine veridiği destekle ön plana çıkıyor.

Ekran: Katlanmayan haliyle 8 inç 2480 x 2200 piksel; katlandığında önde 6,6 inç 2480 x 1148 piksel, arkada 6,68 inç 2480 x 892 piksel / OLED

Katlanmayan haliyle 8 inç 2480 x 2200 piksel; katlandığında önde 6,6 inç 2480 x 1148 piksel, arkada 6,68 inç 2480 x 892 piksel / OLED ​Yonga seti: Huawei Kirin 980 + 5G için Balong 5000 (2 adet Cortex-A76 2,6 GHz + 2 adet Cortex-A76 1,92 GHz, 4 adet Cortex-A55 1,8 GHz) / GPU: Mali-G76 / NPU: Neural Network Processing Unit

Huawei Kirin 980 + 5G için Balong 5000 (2 adet Cortex-A76 2,6 GHz + 2 adet Cortex-A76 1,92 GHz, 4 adet Cortex-A55 1,8 GHz) / GPU: Mali-G76 / NPU: Neural Network Processing Unit Arka kamera: 40 MP (Geniş açılı) + 16 MP (Ultra geniş açılı) + 8 MP (Telefoto) olmak üzere üç sensörlü sistem

40 MP (Geniş açılı) + 16 MP (Ultra geniş açılı) + 8 MP (Telefoto) olmak üzere üç sensörlü sistem Ön kamera: Arka kameralar, katlama eylemi dolayısıyla hem arka hem ön kamera olarak kullanılıyor.

Arka kameralar, katlama eylemi dolayısıyla hem arka hem ön kamera olarak kullanılıyor. RAM: 8 GB

8 GB Dahili depolama: 512 GB + 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği

512 GB + 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği Bağlantı: 2G / 3G / 4G / 5G Multi-mode, Bluetooth 5.0, SA ve NSA desteği, GPS, AGPS, Glonass, QZSS, Wİ-Fi 6, USB Type-C, USB 3.1, NFC

2G / 3G / 4G / 5G Multi-mode, Bluetooth 5.0, SA ve NSA desteği, GPS, AGPS, Glonass, QZSS, Wİ-Fi 6, USB Type-C, USB 3.1, NFC Batarya ve şarj: 4500 mAh + 55 W HUAWEI SuperCharge

4500 mAh + 55 W HUAWEI SuperCharge İşletim sistemi: Android 9.0 + EMUI 9.1.1 arayüzü

Android 9.0 + EMUI 9.1.1 arayüzü Sensörler: ​Yerçekimi, ışık, yakınlık, jiroskop, pusula, parmak izi okuyucu, barometre, kızılötesi

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