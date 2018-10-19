Anket: En İyi Yabancı Akıllı Telefon Üreticisi Hangisi?

Ülkemizde de satış yapan küresel firmaların akıllı telefonları, yükselişe geçen yerli üreticilerle pazar mücadelesi veriyor. Kullanıcıların akıllarındaki soru ise hangi üreticinin daha iyi olduğu. Tek Soruluk Dev Anket serisinin üçüncü bölümünde bu firmaların kim olduklarına yakından bakıyor, o gerekli soruyu siz okuyucularımıza yöneltiyoruz.

Yerli akıllı telefon üreticilerimiz, Türkiye pazarında yabancı üreticilere karşı önemli bir atak yapmaya başladı. Birbirleriyle sürekli kıyaslanan yerli ve yabancı üreticilerin birbirlerine karşı bazı noktalarda üstünlükleri bulunuyor. Aslında en iyi üreticinin kim olduğu sorusunun pek çok cevabı var. Donanım, kamera, yazılım, kullanım ömrü, daha az soruna neden olması gibi farklı başlıkların farklı cevapları olabilir. Yine de genel anlamda insanların hangi üreticiden ne kadar memnun olduklarını bilmek önemlidir.

Çoğu vatandaşımız, akıllı telefon satın almadan önce diğer tüketicilerin hangi firmaları tercih edip ne kadar memnun kaldıklarını merak ediyorlar. İşte bu soruya yanıt bulmak, vatandaşlarımızın hangi üreticilerden memnun kaldıklarını öğrenmek amacıyla Tek Soruluk Dev Anket’in yeni bölümünü hazırladık. Daha önceki anket sonuçlarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Şimdi anketimizde yer alacak yabancı üreticileri yakından tanıyalım. (Üreticilerin son akıllı telefon modellerine dair inceleme videolarını da listeye ekledik)

Samsung:

Merkez: Güney Kore

Güney Kore Son iki yıldaki amiral gemileri: Galaxy S8, Note8, S9, Note9

Samsung, küresel akıllı telefon pazarında en çok üretim yapan, en çok telefon satan şirket konumunda. Ülkemizde de tercih eden kullanıcı sayısı çok fazla. Son amiral gemileri ile kendi üretimi olan işlemcileri kullanmaya başladı, tasarım konusunda diğer üreticilere kıyasla özgün kalmaya çalışıyor.

Apple:

Merkez: ABD

ABD Son iki yıldaki amiral gemileri: iPhone X, iPhone 8, iPhone Xs, Xs Max

Apple, dünyanın en çok telefon satan üçüncü firması. Ülkemizdeki tercih edilme oranı son zamların ardından düşüş gösterse de hala ciddi bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Firmanın tasarım ve yazılım açısından özgün olduğunu da söylemek gerek. Ayrıca kendi tasarımı olan işlemcileri TSMC tarafından üretiliyor.

Huawei (Honor):

Merkez: Çin

Çin Son iki yıldaki amiral gemileri: P11, P11 Pro, P20, P20 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro / Honor bandında: V10, Honor Play

Akıllı telefon satışlarındaki hızlı yükselişini sürdüren Huawei, aynı zamanda yan markası Honor ile de Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Firma dünyanın en çok telefon satan ikinci üreticisi. Tasarım açısından özgünlüğünü çok koruyamasa da, kamera gibi donanımlarla ön plana çıkıyor. Huawei, kendi tasarımı ve üretimi olan işlemcileri kullanıyor.

Xiaomi:

Merkez: Çin

Çin Son iki yıldaki amiral gemileri: Mi Note 3, Mi 8, Pocophone F1

Dünyanın en çok telefon satan 4 firması olan Xiaomi, yakın zamanda ülkemizdeki resmi faaliyetlerine başladı. Tasarım konusunda özgün cihazların yanı sıra, piyasadaki genel eğilime uyan çizgilere sahip cihazları da var. İşlemci cephesinde Qualcomm ve MediaTek ile çalışıyor.

OnePlus:

Merkez: Çin

Çin Son iki yıldaki amiral gemileri: OnePlus 5, 5T, 6

Çin merkezli üreticiler arasında ülkemizde en çok ilgi gören firmalardan. Küresel pazardaki yükselişini sürdüren firma, tasarım konusunda özgün çizgilere sahip değil, ancak performans konusunda bekleneni karşılıyor. İşlemciler için Qualcomm ile çalışma yürütüyor.

Sony:

Merkez: Japonya

Japonya Son iki yıldaki amiral gemileri: Xperia XZ Premium, Xperia XZ2

Sony, elektronik cihaz sektöründeki en köklü firmalardan birisi. Buna rağmen şirketin akıllı telefon sektöründeki tasarım tercihleri tarışmalara neden oluyor. Ülkemizdeki ve dünyadaki kullanıcıların önemli bir kısmı, akıllı telefonda tasarımdan çok işlevselliğe önem veriyorlar. Sony, işlemci konusunda Qualcomm ile birlikte çalışıyor.

LG:

Merkez: Güney Kore

Güney Kore Son iki yıldaki amiral gemileri: LG G6, V30

Ekran üretimi konusunda apayrı bir yere sahip olan LG, akıllı telefon dünyasındaki gücünü kaybetmiş olsa da tasarım konusunda farklı teknikler denemeye çalışıyor. Ülkemizde kullanıcı sayısı açısından üst sıralarda yer alan firma, işlemcileri için Qualcomm ile çalışıyor.

Nokia (HMD Global):

Merkez: Finlandiya ve ABD

Finlandiya ve ABD Son iki yıldaki amiral gemileri: Nokia 8

Küllerinden doğduktan sonra bir dizi akıllı telefon piyasaya süren firma, tasarım açısından özgün işler yapmaya devam ediyor. Özellikle operatörlerin kampanyalarına ek olarak çok sayıda vatandaşımıza ulaşan Nokia, cihazlarında işlemci olarak Qualcomm ve MediaTek ile çalışıyor.

HTC:

Merkez: Tayvan

Tayvan Son iki yıldaki amiral gemileri: HTC U11, U12 Plus

Google’ın bir kısmını bünyesine dahil ettiği küresel ortaklarından olan HTC, akıllı telefon piyasasındaki eski günlerini aramaya devam ediyor. Tasarım açısından kendisine has bir çizgi belirleyen şirketin işlemci cephesindeki ortağı Qualcomm.

ZTE:

Merkez: Çin

Çin Son iki yıldaki amiral gemileri: Nubia Z17, Nubia V18

Çinli üreticilerin bel kemiği olan ZTE’nin asıl tecrübesi haberleşme sistemlerine dayanıyor. Bir süredir küresel pazarda boy gösteren firmanın ülkemizde de sevenleri var. Tasarım konusunda kendisine has bir çizgi belirleyen ZTE, Qualcomm ile işlemci konusunda ortaklık kuruyor.

Asus:

Merkez: Tayvan

Tayvan Son iki yıldaki amiral gemileri: Zenfone 5, Zenfone 5z

Asus, geçtiğimiz yıllar boyunca koruduğu sessizliğini, akıllı telefon bandı için 2018’in ilk çeyreğinde bozmuştu. Firmanın iPhone X’a doğrudan gönderme yaparak tanıttığı çentikli ekrana sahip telefonları ülkemizde daha sonra satışa sunuldu. Asus bir süredir zaten Türkiye’deki kullanıcılarına hitap eden cihazlar çıkartıyordu. İşlemci konusunda Intel ve Qualcomm ile çalışma yürütüyor.

Lenovo:

Merkez: Hong Kong

Hong Kong Son iki yıldaki amiral gemileri: Moto Z Play, Moto Z2

Motorola’yı satın aldıktan sonra akıllı telefon sektöründe kendisini hissettiren Lenovo, bilgisayar üreticisi kökenli firmalardan. Lenovo’nun tasarım konusunda Motorola çizgisini koruduğunu belirtmek gerek. İşlemci olarak yine piyasanın lideri Qualcomm ile ortak.

Meizu:

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Merkez: Çin

Çin Son iki yıldaki amiral gemileri: Muizu Pro 7, Meizu 16

Amiral gemisi katili sıfatına sahip olan cihazları üreten Meuizu, tasarım konusunda son trendleri pek takip etmiyor. Ülkemiz pazarında resmi olarak bulunan firma, işlemciler için Qualcomm ile çalışma yürütüyor.

TP-Link:

Merkez: Çin

Çin Son iki yıldaki amiral gemileri: Nefos X1, X1 Max

TP-Link, Çin merkezli üreticiler arasında akıllı telefon pazarına yeni yeni ısınan bir firma. Türkiye’de genel olarak akıllı telefon aksesuar firması olarak biliniyor. Tasarım konusunda alternatif üreticilere yakın çizgide üretim yapan firma, işlemciler için MediaTek ile çalışıyor.

BlackBerry:

Merkez: Kanada

Kanada Son iki yıldaki amiral gemileri: Key2, KeyOne

Fiziksel klavyeli telefon sevenler için tasarım konusunda oldukça sıra dışı cihazlar üreten firma, son yıllarda ülkemizde pek tercih edilmiyor. İşlemci konusunda ana akım üreticilerden geri kalmayan şirket, Qualcomm ile çalışıyor.

Alcatel:

Merkez: Çin

Çin Son iki yıldaki amiral gemileri: Alcatel 5

Ülkemizde dikkat çeken bir diğer firma Alcatel, fiyat-performans cihazları üretiyor. Tasarım konusunda yine alternatif üreticilerin çizgilerine sahip olan firma, işlemci konusunda MediaTek ile çalışıyor.

Sonuç ve Anket:

Türkiye'de resmi olarak satış yapan akıllı telefon üreticilerini listeledik. Sorumuza geçmeden önce, listedeki üreticilerin belirli bir ölçütte sıralanmadıklarını belirtmemiz gerek.

Tek Soruluk Dev Anket’in her yeni bölümü cuma günü yayında olup, ankete katılım hafta sonu süresince açık kalıyor. Her pazartesi günü, siz takipçilerimizin belirledikleri sonucu paylaşıyoruz. O halde bu haftanın sorusunu yöneltmenin vakti geldi: