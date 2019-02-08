Tek Soruluk Dev Anket: Hala Facebook Kullanıyor musunuz?

Sosyal medya terimini hayatımıza sokan Facebook, artık duraklama dönemine girdi. Son yıllarda değişen kullanım alışkanlıkları nedeniyle insanlar onu terk etmeye başladılar. Peki siz hala Facebook kullanıyor musuz? Tek Soruluk Dev Anket’in yeni köşesinde, söz yine Webtekno takipçilerinde.

2005 yılında dünyaya açılan Facebook, Türkiye’de en çok “ilkokul arkadaşlarınızı bulduğunuz yer” olarak tanınmıştı. Bu tanımlama, doğrudan Facebook’un kullanıcı kitlesini ortaya çıkaran bir detaydı. Yani ilkokulu bitirmiş, hatta liseden sonra hala o günleri özleyen, o insanlarla temas kurmak isteyen kişiler platforma girmeye başladı.

Zamanla Facebook’un yaygınlaşması için farklı yaş gruplarına da açılması gerekti. Gerek Türkiye’de, gerek dünyada kullanıcı yaş aralığı genişlemeye başladı. Bir süre sonra hayatımızın en büyük haberleşme araçlarından birisi haline gelip, MSN Messenger gibi devlerin sonunu hazırladı. İnsanlar kendi isimleriyle sayfa açıp yeni insanlarla tanışma fikrine bayıldılar.

2016’ya kadar uzanan süreçte, mobil cihazların yaygınlaşmasıyla Facebook mobil platformların lideri olmuştu. WhatsApp’ı ve Instagram’ı satın alan şirket, günümüz dünyasında haberleşmenin ve bilgi paylaşımının merkezi haline geldi. Bu kadar geniş kullanıcı kitlesine hitap etmesi, farklı kullanım alışkanlıklarına da uyum sağlamasını zorunlu kıldı. Instagram, Facebook’un ana uygulamasından çok daha hızlı büyüme kaydetti, ana uygulamayı unutturdu.

Tüm bunlar haricinde 2016 ABD Başkanlık Seçimleri ekseninde dönen akılalmaz iddialar Facebook’un itibar kaybetmesine yol açtı. Rusya destekli internet ajanslarının Trump destekçisi, ayrılıkçı ve ırkçılık yüklü reklamlar Facebook’ta kol geziyordu. Ayrıca 82 milyon insanın kişisel bilgilerinin çalınmasına neden olan Cambridge Analytica skandalı da bu dönemde yaşanmıştı.

Tüm bu olaylar, 2010’lu yılların başında Time gibi dergilere “Yılın İnsanı” titriyle kapak olan Zuckerberg’in ve şirketi Facebook’un gözden düşmesine neden oldu. Şirketin ismini taşıyan, bir zamanların sosyalleşme merkezi Facebook, bu durumdan etkilendi ve büyük hızla kullanıcı kaybetmeye başladı. Bu kayıplara rağmen hala 2,4 milyar insanın bulunduğu bir platform olma niteliğini koruyor.

Kullanım alışkanlıklarının değiştiğini, artık Facebook’ta çok farklı bir yaş grubunun bulunduğunu görmek zor değil. Peki gerçekten de bunu rakamlarla ortaya koyabilir miyiz? İşte bunu anlamak, Facebook’un nasıl değiştiğini görmek için, yeni bir anket düzenledik. Lafı daha fazla uzatmadan, sizin konu hakkındaki fikrinizi alalım.