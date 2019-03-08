İnternet deneyiminin giderek kişisel bir hale geldiği, kendi zevk ilgi alanlarımıza göre içeriklere yönlendirildiğimiz sanal bir dünyadayız. Peki bu dünyaya giriş biletini hangi gişeden alıyorsunuz? Tarayıcı seçimleri konusunda söz Webtekno takipçilerinde.

Akıllı telefonlar, artık internette geçirdiğimiz vaktin büyük bir kısmını işgal ettiler. Öyle ki bilgisayar başına oturma ihtiyacı hissetmeden artık her şeye cebimizdeki cihazlardan ulaşıyoruz. Bu değişimin arkasında her ne kadar sosyal medya uygulamalarının başını çektiği internet deneyimi olsa da genel olarak kolaylığı seviyoruz.

Telefonlarımız dışındaki internet deneyimlerimiz için hala tarayıcıları kullanmaya devam ediyoruz. Her ne kadar MacOS ve Windows platformlarında, mobil uygulama mantığına sahip, tarayıcı dışı uygulamalar bulunsa da iş bilgisayarlara geldiğinde alışkanlıklar baki kalıyor.

Tarayıcı pazarında, gözümüzün kulağımızın alıştığı logolar ve isimler dışında çok sayıda alternatif de var. Bugün bu alternatiflerin bazıları dahil olmak üzere, Webtekno takipçilerinin tarayıcılar konusundaki fikirlerini alıyoruz.

Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Malum soruya geçebiliriz.

Tek Soruluk Dev Anket köşemiz, her hafta cuma günleri gündemdeki bir konu hakkında okuyucunun fikir sunmasına olanak tanır. Anketler, yayınlanan cuma gününü takip eden hafta sonu boyunca katılıma açık olurlar. Sonuçlar ve sonuçların detaylı analizi, her pazartesi günü Webtekno'da yayınlanır.