Tek Soruluk Dev Anket: Sarı TAKSİ mi Yoksa UBER mi?

Her hafta cuma günü başlayan ve sonraki haftanın pazartesi günü sonuçlanan Tek Soruluk Dev Anket köşemizin beşinci bölümüne hoş geldiniz. Uzunca bir süredir ülke gündemini meşgul eden ticari taksi ve Uber tartışmasında yaşananlara ve son duruma bir bakış atıp, malum soruyu okuyucularımıza yöneltiyoruz.

Şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif olan taksiler, dünyanın hemen hemen her bölgesinde kullanılabiliyorlar. Resmi dairelere başvurularda bulunarak, sadece sarı taksilere özel olarak verilen T harfli plakalarla ticari taksicilik yapmak mümkün. Bunun için kurumlarca belirlenen bazı standartları da sağlamak gerekiyor. Çoğunlukla duraklar tarafından işleyen ticari taksiler, söz konusu özel T plakasıyla ticari bir değere de sahip oluyorlar.

Tartışmaların diğer tarafında yer alan Uber ise uluslararası bir şirket. Merkezi ABD’nin San Francisco kentinde bulunan Uber, şehir içi ulaşıma teknolojiyle çözüm getiren ulaşım şebekesi. Uber’e katılmak isteyen sürücüler, şirketin şartlarını karşılayan araçlarıyla birlikte başvuruda bulunup faaliyet gösterebiliyorlar. Şu anda 65 ülkenin 600 farklı şehrinde hizmet veren Uber, bugüne kadar toplamda 75 milyon farklı yolcu taşıdı. Bu 75 milyon kişinin yaptığı yolculuk sayısı ise 4 milyarı bulmuş durumda.

Türkiye’deki faaliyetlerinde kısa süre önce e-fatura dönemine geçen Uber’in 8 bine yakın Türk şoförü bulunuyor. Uygulamayı yükleyen Türk kullanıcıların sayısı ise 4 milyon. Sadece İstanbul, İzmir Çeşme ve Aydın Kuşadası’nda hizmet veriyor.

Uber’in tartışmalara neden olduğu tek ülke ise Türkiye değil. Geçtiğimiz yıl İngiltere’nin başkenti Londra’da da yasaklanan şirket, daha pek çok ülkede yerel taksici esnafının isyan etmesine neden oldu. En büyük problem ise taksi plakalarının değerlerindeki düşüş. Uber, Türkiye dahil dünyanın her köşesinde ticari kurallara uymaya çalışsa da açılan davaların haddi hesabı yok.

Davalardan birisi de 7 Kasım 2018 tarihinde Türkiye’de görülecek. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Birleşik Taksiciler Derneği tarafından "Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti" amacıyla açılan davadan üç kişilik hakim heyeti sorumlu.

Tatsız bir çözüm yolu olduğu her zaman gün yüzü gibi ortada olan kavgaların ise çözülmesi, rekabetin, ticaretin altın kuralı olduğunun hatılanması gerek. Haklı ya da haksız aramadan şiddete başvurulmayan çözümler için halkın fikri de büyük önem taşıyor.

O halde o malum soruyu sizlere yöneltelim:

Sonuçlar 5 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlanacak.

Daha önceki Tek Soruluk Dev Anket sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz: