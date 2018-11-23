Sizin İçin Bir Akıllı Telefonun Önemli Özelliği Nedir?

Webtekno takipçilerinin teknoloji dünyasındaki gelişmeler hakkında söz söylediği Tek Soruluk Dev Anket’in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kasım ayının sondan bir önceki anketinde, bir akıllı telefonda sizin için olmazsa olmaz özelliğin ne olduğunu araştırıyor, malum soruyu size yöneltiyoruz.

Satın alma davranışları, teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen tüketici davranışlarına göre belirleniyor. O büyük firmalar, telefonları daha tasarlarken bizim hangi sebeple raflara gideceğimizi çok iyi biliyorlar. Bu işin arka planında, teknik olduğu kadar söz konusu davranışlar hakkında da ciddi boyutta araştırmalar yapılıyor.

Yine de insanların tercihleri, özellikle 2010’lu yılların başından bu yana büyük bir hızla değişmeye başladı. Herhangi bir nedenden dolayı, bugün istediğimizi yarın istemeyebiliyoruz. Popüler kültürde, popüler olmuş tercihlere “trend” yapıştırması yapılıyor. Bu trendler, bildiğiniz üzere akıllı telefon sektörü için de geçerli durumda.

Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları, son zamanlarda fiyatları artışı nedeniyle teknolojiye erişmekte güçlük çekiyor. Bunun üzerine akıllı telefon alışverişlerindeki maksimum 6 taksit kuralıyla, cepleri yakan boyutlarda taksitler getiriliyor. Eğer gerçekten amiral gemisi sıfatına sahip bir telefon alacaksanız, aylık 1500 TL’nin üzerine çıkan taksitler ödemeniz gerek.

Fiyat konusunun bir Türk kullanıcı için en önemli “özellik” olduğunu tahmin etmek güç değil. Yine de insanlar, önem verdikleri ve sahip olmak istedikleri özelliklerin peşinde koşma hakkına sahipler. Bu nedenle, Türk kullanıcıların akıllı telefon tercihlerindeki eğilimi merak konusu. Fiyat konusu, tercihleri her ne kadar etkilese de herkes, cebindeki bütçeye göre davranıp en “ideal” cihazı buluyor. Bu ideali de dikkat edilen diğer özellikler belirliyorlar.

Soruyu yöneltmeden önce, akıllı telefonların özelliklerini genel başlıklar altında nasıl topluyoruz ona bakalım:

Tasarım: Renk, boyutlar, kamera çıkıntısı, hoparlörlerin konumu, çentikli-çentiksiz oluşu, kulaklık girişi.

Renk, boyutlar, kamera çıkıntısı, hoparlörlerin konumu, çentikli-çentiksiz oluşu, kulaklık girişi. Ekran: Ekran çözünürlüğü, ekran-gövde oranı, LCD veya OLED gibi panel teknolojileri.

Ekran çözünürlüğü, ekran-gövde oranı, LCD veya OLED gibi panel teknolojileri. Performans: Yonga gücü ve yetkinliği, görüntü işlem birimi gücü, batarya kapasitesi, RAM ve hafıza miktarı, kablosuz bağlantı teknolojisi ve hızı, ses kapasitesi, sensörler (parmak izi, retina veya yüz tanıma).

Yonga gücü ve yetkinliği, görüntü işlem birimi gücü, batarya kapasitesi, RAM ve hafıza miktarı, kablosuz bağlantı teknolojisi ve hızı, ses kapasitesi, sensörler (parmak izi, retina veya yüz tanıma). Kamera: Arka ve ön kameraların çözünürlük kapasitesi, mercek boyutları, çekim modları, lens sayısı ve kapasitesi, video çekim özellikleri.

O halde soruyu yöneltmenin vakti geldi:

Tek Soruluk Dev Anket'in her yeni bölümü cuma günleri yayınlanır, anket sonuçları pazartesi günleri açıklanır. Daha önce düzenlediğimiz anketlerin sonuçlarına bakmak için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz: