Türkiye’nin En İyi Akıllı Telefon Üreticisi Hangisi? (Anket)

Yabancı akıllı telefon üreticilerinin yaptıkları zamlardan sonra, akıllı telefon fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Bu durum Türk halkını yerli akıllı telefon markalarına yönlendirmeye başladı. Tek Soruluk Dev Anket’in bu haftaki konusu, en iyi yerli akıllı telefon üreticisi.

Ülkemizde çok sayıda akıllı telefon üreticisi bulunuyor. Firmalar yerli olsalar da bazı üreticiler, cihaz ünitelerini Çin gibi ülkelerdeki firmalara ürettirip, kendi logo veya markalarını kullanıyorlar. Bunu aslında ABD’de ve dünyada, kendi bünyesinde hiç fabrika açmayan Apple da yapıyor. iPhone üniteleri, Çin’deki TSMC tesislerinde üretilip dünya pazarına dağıtılıyor. Bir bakıma Apple, kendi ürünlerini kendi ülkesine ithal ediyor.

Yerli üreticilerimizin işlemci ya da çeşitli elektronik birimleri dışarıdan alması da aslında sektörel bir sorun değil. Güney Kore merkezli Samsung, ABD merkezli Qualcomm’un işlemcilerini kullanırken, yavaş yavaş kendi üretimi olan Exynos serisine geçiş yaptı. Kendi işlemcisini üreten bir diğer şirket Huawei, zaten haberleşme mikroçipleri üzerine uzun bir tecrübeye sahip. Kısaca kendi işlemcinizi üretip, farklı şirketlere olan bağımlılığınızı azaltmak zor iş. Dünya çapında bunu başaran firmaların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Dolar ve TL arasındaki makasın açılmasıyla Türkiye’de sattıkları telefonların fiyatına ciddi zamlar yapan firmalar, ülkemizde müşteri kaybediyorlar. Türk halkının yerli akıllı telefon üreticilerine olan ilgisi artışa geçmiş durumda.

Tek Soruluk Dev Anket’in bu haftaki bölümünde Webtekno okuyucuları, en iyi yerli akıllı telefon üreticisini belirlemeye çalışıyor. Adil bir karşılaştırma olması için, aktif şekilde üretim yapan her yerli üreticiyi listeye aldık. Ayrıca ürettikleri son telefon ve fiyatları da küçük notlar halinde göreceksiniz.

Anket sonuçları 15 Ekim 2018 Pazartesi sabahı yayında olacak, hafta sonu boyunca katılım sağlayabilirsiniz.

Vestel:

Ülkemizin en köklü elektronik üreticilerinden olan Vestel, bir süredir yerli akıllı telefon pazarında çalışma yürütüyor. Cihazlarını Manisa’da yer alan Vestel City tesislerinde üreten firma, yerli üretim konusunda son dönemde ciddi bir atak yaptı.

Firmanın son telefonu Vestel Venüs Z20, 2.500 TL’lik etikete sahip.

General Mobile:

General Mobile, Google ile yaptığı Android One anlaşması sayesinde bir süredir ürettiği cihazlarla erken güncelleme avantajı sunuyor. Firma, İstanbul İkitelli’de açtığı yeni akıllı telefon fabrikasıyla üretimini arttırmayı amaçlıyor.

Firmanın son telefonu GM 9 Pro, 2899 TL’lik etikete sahip.

Reeder:

Yerli üretim konusunda atak yapan bir diğer üreticilerimizden olan Reeder, Samsun’da kurduğu yeni fabrikasıyla yeni telefon modellerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için gaza bastı. Reeder’ın amacı diğer üreticiler gibi ihracata yönelik üretimi arttırmak.

Firmanın son telefonu Reeder P11S, 2599 TL’lik etikete sahip.

Casper:

Yerli ve yabancı pazarlarda VIA serisiyle bir süredir ilgi toplayan Casper, Türkiye’de üretim tesisi kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizin en köklü bilgisayar üreticilerinden olan Casper, ihracat yönünü geliştirmek istiyor.

Firmanın son telefonu VIA A3 Plus, 3199 TL’lik etikete sahip.

Kaan:

En genç akıllı telefon üreticilerimizden olan Kaan, aslında Türkiye’nin en büyük teknik servis ağlarına sahip olan Başarı ve Turkcell’in bir markası. Yerli üretim konusunda yeni bir ürün gamı üzerinde çalışan firma, N serisini geliştirmeye devam edecek.

Firmanın son telefonu Kaan N2, 1299 TL’lik bir etikete sahip.

Turkcell:

Turkcell, bir süredir T serisi akıllı telefon modellerine yenilerii eklemiyor. Yapılan açıklamalara göre Turkcell markasına sahip olan yeni modeller üretilmeye devam edecek.

Firmanın son telefonu Turkcell T80, 1299 TL’lik etkikete sahip.

Herhangi bir konuda en iyiyi belirlemek tüketicilerin işidir. Bu nedenle top siz okuyucularımızda: