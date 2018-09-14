Tek Tıkla Hız Aşırtma Yapacak Yeni Yazılım: Nvidia Scanner

Nvidia, her türden grafik kartının gerçek performansını ortaya çıkartacak yeni yazılımını duyurdu. API olarak piyasaya sürülecek Nvidia Scanner, satış öncesi test edilebilecek.

Nvidia bu hafta “Nvidia Scanner” olarak adlandırılan yeni bir yazılım ortaya koydu. Nvidia Scanner ile kullanıcılar grafik kartlarını otomatik olarak hız aşırtabilecek. Bu yeni yazılım, taradığı bilgisayarının kurulumunun tüm analizini gerçekleştirebilecek, ardından da tek bir tıklama ile hız aşırtma yapabilecek.

Nitekim Nvidia’nın bu yeni Scanner’ı bir uygulama değil, API. Yazılım, GPU kullanan bilgisayarlar için bir dizi indirilebilir uygulamada yer alacak. Genel olarak üretilmiş neredeyse her türden grafik kartı; gösterebilecekleri en yüksek performansın altında, belirli parametreler içinde çalışacak şekilde tasarlanır. Nvidia’nın Scanner’ı, bir tür güvenlik önlemi olarak bu kartların aşırı ısınmaması ve kırılmaması için tasarlandı. Scanner gibi bir yazılım ile kullanıcılar Nvidia destekli grafik kartlarını en yüksek performansa getirip, kullanabilecek.

Nvidia’nın bu yeni yazılımının ekran kartıyla nasıl çalıştığından emin olmak içinse satın almadan ufak bir test sürüşüne çıkılabilecek. Bu sayede Scanner ve hız aşırtma işlemleri kontrol edilebilecek. 20 Eylül gibi yakın bir tarihte piyasaya çıkacak Scanner’ın yanı sıra Nvidia, aynı gün GeForce RTX 2080 ve RTX 2080 Ti ekran kartlarını da piyasaya sürülecek.