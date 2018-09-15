Teknofest İstanbul İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Teknofest İstanbul için oldukça az bir zaman kaldı.

Türkiye'nin milli teknoloji konusunda attığı önemli bir adım olan Teknofest İstanbul'un başlamasına yalnızca 5 gün kaldı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve önemli teknoloji kuruluşlarının paydaşlığında, 'Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin tanıtım toplantısı İstanbul Havacılık Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Festival Çeşitli Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

Havacılık ve uzay alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Teknofest İstanbul'da bugüne kadar görülmemiş etkinlikler de yapılacak. Tamamlandığında Avrupa'nın en büyük havalimanı olması beklenen İstanbul Yeni Havalimanı'nda, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival kapsamında; Solo Türk, Paraşüt, Türk Yıldızları ve uluslararası profesyonel havacılık takımlarının gösterileri, ödüllü teknoloji yarışmaları ve ayrıca Uluslararası Girişim Zirvesi gibi etkinlikler de yapılacak.

Heyecan Verici TÜBİTAK İHA Yarışması Yapılacak

Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan "TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışları" Teknofest İstanbul kapsamında gerçekleştirilecek. Sabit ve döner kanatlı olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilecek olan yarışlarda, yarışmacılar çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışacak.

Savunma sanayi, havacılık, uzay ve yerli teknoloji konusunda atılımlar yapan birçok şirketin paydaşları arasında yer aldığı Teknofest İstanbul, ülkemiz için bir ilk olacak. Hem Yeni Havalimanı'nın tanıtımı hem de yerli teknoloji atılımı hakkında önemli bir adım olacak festivale, İstanbul'un çeşitli yerlerinden ring araçları ile ulaşım sağlanacak. Teknofest İstanbul'un tüm detayları için burayı ziyaret edebilirsiniz.