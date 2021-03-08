OPPO'nun Gebze'deki üretim tesisini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli markanın Türkiye'de test üretimine başladığını duyurdu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, yakın zamanda Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacak olan Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun çalışmaları devam eden üretim tesisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor” ifadelerini kullanan Bakan Varank, “Akıllı telefon üreticisi OPPO, CKD sistemiyle kurduğu Türkiye’deki fabrikasında deneme üretimine başladı” açıklamasıyla birlikte akıllı telefon devine “Hoş geldin” mesajı yayınladı.

Geçtiğimiz aralık ayında Türkiye’ye yatırımda bulunma kararı aldıklarını açıklayan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, söz konusu yatırım ile ilgili olarak, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalarda çok kısa bir süre OPPO’nun Türkiye’deki üretim üssü olacak olacak fabrika, ilk kez görüntülenmişti. Dünyanın en çok satan 5. akıllı telefon markası konumunda bulunan OPPO, Türkiye’de üreteceği akıllı telefonlar ile hem iç pazarı hem de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına açılmayı hedefliyor.