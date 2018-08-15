Şirketin yıllık gelirlerinin açıklandığı konferansta, Tencent CEO'su Pony Ma, 13 yılın ardından gelirlerde yaşanan düşüşü açıkladı. Teknoloji devi, hisse değerlerinde de düşüş yaşadı.

Çinli teknoloji devi Tencent Holding’in karı, yaklaşık 13 yıldır ilk kez düşeşe geçti. Bu yıl içerisinde otonom araç üreteceğinin haberini veren Tencent, 2018 ikinci çeyreğinde yüzde 2 düşüş yaşadığını açıkladı. Holding, mobil oyunların yavaş büyümesini ve PC oyunlarındaki düşüşü, kar kaybına sebep olarak gösterdi.

Çin’in en büyük sosyal medya ve oyun şirketinin 19.67 milyar yuan’lık ortalama değeri; Nisan – Haziran döneminde 17.87 milyar yuan’a (yaklaşık 16 milyar lira) düştü. Asya’nın en değerli şirketlerinden Tencent, sorunu “popüler taktik turnuva oyunlarının parasallaştırılmaması ve yeni oyun sürümlerinin zamanlaması” olarak açıkladı. Tencent’in gişe rekoru kıran oyunu Monster Hunter: World’ün satışları da düşüşün ardından durduruldu.

Teknoloji devinin hisse senedi ticareti de bu yıl oldukça dengesizdi. Ocak ayından itibaren Tencent’in piyasa değeri 170 milyar dolar düştü. Şirketin gelirleri son çeyrekte yüzde 30 artarak 72.68 milyar yuan’a (yaklaşık 64 milyar lira) yükselse de bu rakamlar, şirketin 3 yıl içerisinde en yavaş üç aylık gelir büyümesini göstermiş oldu.

Mobil oyunların şirket gelirlerine verdiği hasarın yanı sıra, PC oyunlarında elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 5 düştü. Şirketin popüler uygulaması WeChat kullanıcıların sayısı ise 1.06 milyara ulaştı.