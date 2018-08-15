Teknoloji Devi Tencent'in Gelirleri, 13 Yılın Ardından İlk Kez Düşüşe Geçti

2 dk okuma süresi
5
2
0
0
0
Şirketin yıllık gelirlerinin açıklandığı konferansta, Tencent CEO'su Pony Ma, 13 yılın ardından gelirlerde yaşanan düşüşü açıkladı. Teknoloji devi, hisse değerlerinde de düşüş yaşadı.

Çinli teknoloji devi Tencent Holding’in karı, yaklaşık 13 yıldır ilk kez düşeşe geçti. Bu yıl içerisinde otonom araç üreteceğinin haberini veren Tencent, 2018 ikinci çeyreğinde yüzde 2 düşüş yaşadığını açıkladı. Holding, mobil oyunların yavaş büyümesini ve PC oyunlarındaki düşüşü, kar kaybına sebep olarak gösterdi.
İLGİLİ HABER

Tencent, PUBG Mobile'ı PC'de Oynayabileceğiniz Resmi Emülatörünü Yayınladı!

Çin’in en büyük sosyal medya ve oyun şirketinin 19.67 milyar yuan’lık ortalama değeri; Nisan – Haziran döneminde 17.87 milyar yuan’a (yaklaşık 16 milyar lira) düştü. Asya’nın en değerli şirketlerinden Tencent, sorunu “popüler taktik turnuva oyunlarının parasallaştırılmaması ve yeni oyun sürümlerinin zamanlaması” olarak açıkladı. Tencent’in gişe rekoru kıran oyunu Monster Hunter: World’ün satışları da düşüşün ardından durduruldu.
İLGİLİ HABER

Google, Tencent İle Lisans Anlaşması İmzaladı

Teknoloji devinin hisse senedi ticareti de bu yıl oldukça dengesizdi. Ocak ayından itibaren Tencent’in piyasa değeri 170 milyar dolar düştü. Şirketin gelirleri son çeyrekte yüzde 30 artarak 72.68 milyar yuan’a (yaklaşık 64 milyar lira) yükselse de bu rakamlar, şirketin 3 yıl içerisinde en yavaş üç aylık gelir büyümesini göstermiş oldu.
İLGİLİ HABER

Riot Games’in Sahibi Tencent Kendi Otonom Arabasını Üretecek

Mobil oyunların şirket gelirlerine verdiği hasarın yanı sıra, PC oyunlarında elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 5 düştü. Şirketin popüler uygulaması WeChat kullanıcıların sayısı ise 1.06 milyara ulaştı.

Kaynak : https://www.businessinsider.com/tencents-earnings-profit-drops-for-the-first-time-in-nearly-13-years-2018-8
Etiketler: tencent
5
2
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
5
2
0
0
0