Teknoloji devleri Facebook, Google, Microsoft, Spotify ve Twitter 3. çeyrek gelirlerini açıkladı. Üçüncü çeyrekten Google, Microsoft ve Spotify kazançlı çıkarken, Twitter zarar etti.

ABD’li teknoloji devleri Microsoft, Twitter ve Google’ın alt kuruluşu Alphabet; üçüncü çeyrek olarak kabul edilen temmuz-eylül dönemi bilançolarını açıklayarak gelirlerinin arttığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Facebook da, geçen yıla kıyasla yüzde 35’lik bir artışla üçüncü çeyrekte elde ettiği kazancın 29 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. 2020 yılının aynı döneminde 20,5 milyar dolar kazanç elde eden Facebook’un yılın üçüncü çeyreğindeki net karı ise, yüzde 17’lik bir artış sonucunda 9,2 milyar dolara yükselmişti.

Hisse başı fiyatı ile Alphabet rekor kırdı

Verilere göre kendi mali takviminde temmuz-eylül dönemini ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft’un geliri, 2020’nin üçüncü çeyreğine oranla yüzde 22 arttı ve 45,3 milyar dolara ulaştı. 2018 yılından beri en hızlı yükselişini yaşayan Microsoft’un 2020 yılı temmuz-eylül dönemi geliri ise 37,2’ydi. Bu dönemde şirketin net karı da yüzde 48 oranında artarak 20,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Microsoft’un geçen yıl aynı dönem net karıysa 13,9 milyar dolardı. Şirketin hisse başına düşen fiyat ise 1,82 dolardan 2,71 dolara sıçradı.

Yılın üçüncü çeyreğin de Alphabet’in geliri de arttı. 2020 yılının bu döneminde 46,2 milyar dolar gelir açıklayan şirket, bu yılki üçüncü çeyrek kazancının yüzde 41’lik bir artışla 65,1 milyar dolar olduğunu aktardı. Böylelikle Alphabet, son 14 yılın en yüksek çeyreklik gelir artışını kaydetmiş oldu. Şirketin bu üçüncü çeyrekteki net karı da geçen seneye göre yüzde 68,4 arttı ve 18,9 milyar dolara ulaştı. Arama motoru devinin alt şirketinin geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı ise 11,2 milyar dolardı. Geçen yılın temmuz-eylül döneminde hisse başı karı 16,40 dolar olan Alphabet, bu yıl 27,99 dolara çıkan hisse başı karı ile de rekor elde etmiş oldu.

Dünyanın en popüler müzik platformlarının başında gelen Spotify da üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan bir diğer şirket. Güncel olarak 172 milyon ücretli abonesi ve 381 milyon aylık aktif kullanıcısı olan Spotify’ın; geçen çeyrekte 165 milyon ücretli abone ve 365 milyon aylık aktif dinleyicisi vardı. Yani yeni dönemde şirketin kullanıcısı sayısı, geçen yıla göre yüzde 19 oranında arttı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Twitter zararda

2020 yılının üçüncü çeyreğinde 936,2 milyon dolar elde eden Twitter ise, bu yılki üçüncü çeyreğinde yüzde 37’lik bir artışla 1,28 milyar dolar elde etti. Ancak buna rağmen geçtiğimiz yıl üçüncü çeyrekte 29 milyon dolar kar açıklayan Twitter, bu yılın üçüncü çeyreğinde 537 milyon dolar zarar açıkladı.

Twitter’ın bu yılki üçüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı da 211 milyona ulaştı. Böylece şirketin üçüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen seneye göre yüzde 13’lük bir atış görmüş oldu.