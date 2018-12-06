Google, Microsoft, IBM, Qualcomm gibi şirketlerin yetkilileri, yapay zeka ve 5G gibi teknolojileri tartışmak için Beyaz Saray'a davet edildiler.

Geleceğin teknolojisi çoğunlukla Silikon Vadisi'nde şekilleniyor. Google, Apple, Oracle, IBM, Microsoft gibi daha bir çok şirket teknolojiye ve geleceğe yön veren çalışmalarına devam ederken, zaman zaman hükümetlerin kısıtlamalarıyla ve yaptırımlarıyla karşılaşıyorlar.

Trump yönetiminin de sık sık eleştirdiği teknoloji devlerinin yetkilileri, bu defa ise Amerika'nın teknoloji konusundaki geleceğini tartışmak üzere Beyaz Saray'a davet edildiler. Google, Microsoft, IBM, Qualcomm, Oracle gibi şirketlerin davetli olduğu toplantıda, aynı zamanda MIT üniversitesinden temsilciler, Donald Trump'ın üvey oğlu ve danışmanı Jared Kushner, kızı ve yine başkanın danışmanı olan Ivanka Trump ve Beyaz Saray yetkilileri yer alacak. Donald Trump'un katılmasının beklenmediği toplantıda, yetkililere göre kendisi yine de kısa bir süre toplantıda bulunabilir.

Kablosuz 5G teknolojisi, kuantum bilgisayarları ve yapay zeka temalı olacak toplantı, aslında Beyaz Saray'ın uzun vadeli planının ilk aşaması. İlerleyen zamanlarda Apple ve Amazon gibi sektörün diğer lider firmalarını da davet edeceklerini belirten yetkililer, geleceğin teknolojileri konusunda Amerika'nın nasıl egemen pozisyonda olacağı, neler yapılması gerekeceği gibi konularda ortak çalışmalar yürütecek.

Sosyal medyayı çok aktif kullanan liderlerden olan Trump, Google'ı daha önce arama sonuçlarında sahtecilik yaptığı konusunda suçlayarak, "Neyi görüp neyi görmeyeceğimize onlar karar veriyorlar" şeklinde bir tweet atmıştı. ABD başkanının inancına göre kendisine karşıt olan bu firmalar, sonuçları özellikle manipüle ediyorlar.

Tüm bu tartışmalar ve suçlamalar bir yana dursun, Beyaz Saray'da yapılacak olan bu toplantıda, tamamen ülkenin geleceği adına yapılacak yatırımlar ve teknolojik gelişmeler tartışılacak. Bunun yanı sıra kodlama ve yazılım alanlarında (STEM) verilmesi planlanan eğitimler ile ilgili de detaylı çalışmalar yapılacak.