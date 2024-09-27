Teknoloji ve iş liderlerinden yoğun ilgi gören Transformation NOW! 2024, 5. buluşmasını 10 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirecek. Solutions Türkiye tarafından organize edilen ve geçtiğimiz yıl 1.700 kişinin katıldığı bu etkinlik, bu sene gerçekleşen ilk duyurusunun ardından da büyük ilgiyle karşılaştı.

NTT DATA Business Solutions Türkiye tarafından düzenlenen ve teknoloji ile iş dünyasındaki liderlerin yoğun ilgisini çeken Transformation NOW! 2024, 10 Ekim’de Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek. Yılın en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliği olarak konumlanan bu buluşma, iş dünyasında dijital dönüşümün gerekliliklerini ele alacak.

“Ignite tomorrow, today” temasıyla hayata geçirilen etkinlik hakkında konuşan NTT DATA Business Solutions META Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Bahri Danış, etkinliğin felsefesine dair şu ifadeleri kullandı: “NTT DATA olarak vizyonumuzda daima yarın var. Müşterilerimizle birlikte, geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verecek dijital çözümler tasarlıyoruz. Bugün attığımız adımlarla, yarının ateşini bugünden yakıyoruz. ‘Ignite tomorrow, today’ yaklaşımımızın temelini oluşturan insan, güven, sürdürülebilirlik, inovasyon, dönüşüm ve toplum gibi kavramlar, aynı zamanda geleceğimizin de yapı taşları. Bu etkinlikte ele alacağımız bu önemli başlıkların tüm katılımcılara ilham vereceğine inanıyorum.”

“Teknoloji yetkinliklerimizle müşterilerimizin işini büyütüyoruz”

Dönüşümde liderlik eden isimlerle birlikte başarı hikayelerini ve sektördeki en yeni trendleri paylaşacaklarını belirten Dr. Bahri Danış, NTT DATA Business Solutions Türkiye hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“Her yıl Ar-Ge’ye 3,6 milyar dolardan fazla yatırım yapan büyük bir grubun parçasıyız. Dijital dönüşümde iş dünyasının stratejik çözüm ortağı olarak, inovasyon ve uzman kadromuzla müşterilerimizin işlerini büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Farklı endüstrilerin dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik en yenilikçi ve özelleştirilmiş çözümleri üretiyoruz.”

Transformation NOW! 2024, finans, perakende, otomotiv ve üretim gibi birçok sektörde yapay zeka, üretken yapay zeka, inovasyon ve süreçlerin yeniden yapılandırılması üzerine derinlemesine oturumlar sunacak. Bu sektörlerin liderleriyle gerçekleştirilecek olan oturumlar, katılımcılara hem ilham verici hem de yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

“Ignite tomorrow, today” temasıyla düzenlenen etkinlik, geleceğin iş dünyasını şekillendirecek önemli içgörüler sağlayacak. İnsan, güven, sürdürülebilirlik, inovasyon, dönüşüm ve toplum kavramlarını merkezine alan Transformation NOW! 2024, katılımcılara yarının gereksinimlerine yönelik dijital çözümler sunarken, bugünün iş kararlarını da dijital dönüşüm perspektifiyle desteklemeyi hedefliyor.