Apple, Samsung Microsoft ve Daha Fazlası: Teknoloji Markalarının Birbirleriyle Atıştığı Eğlenceli Reklamlar

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Apple, Samsung Microsoft ve Daha Fazlası: Teknoloji Markalarının Birbirleriyle Atıştığı Eğlenceli Reklamlar
Rekabet, şüphesiz ki iş dünyasının kaçınılmaz bir parçası. Markalar arasındaki rekabetin reklamlara yansımasıysa ortaya eğlenceli sahneler çıkartıyor. Bu içerikte teknoloji markaları arasındaki tatlı reklam atışmalarını derleyeceğiz.

Apple, Samsung ve daha birçok teknoloji devlerinin arasındaki büyük rekabet reklamlar da dahil olmak üzere her alanda kendisini gösteriyor.

Bu rekabetin reklamlara yansımasıyla ortaya çıkan sahnelerse biz tüketiciler için izlemesi keyifli anlar yaratıyor.

Hazırsanız bu tatlı reklam atışmalarına göz atmaya başlayalım.

Samsung'un Galaxy S2 için yaptığı bu reklamda Apple'a yaptığı eğlenceli gönderme ile listemize başlayalım.

Yine Samsung ve Apple arasındaki rekabetle devam edelim. Samsung Galaxy S4 için yaptığı bu reklamda göndermeleri bir adım öteye taşımış. 

Samsung bu sefer de rakibi Apple'a tabletler üzerinden gönderme yapıyor!

Apple'ın Microsoft'la olan rekabetini körükleyen bu reklam da listemizin olmazsa olmazları arasında.

Microsoft'un Google'ın kullanıcıları izlediğini vurguladığı bu reklamı da çok konuşulmuştu.

Microsoft'un Apple ve Samsung'a gönderme yaptığı bu reklam filmi de listemizin yıldızlarından.

Playstation'ın Xbox'a gönderme yaptığı bu reklamda en dikkat çekici olanlardan.

Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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