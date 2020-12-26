Teknoloji Sektöründe Bu Haftanın En Çok Okunan Haberleri

Bu içeriğimizde, teknoloji sektöründe bu haftanın en çok okunan haberlerini sizler için derledik. Gelin, teknoloji dünyasında yaşanan bu gelişmelere daha yakından göz atalım.

Sürekli değişen ve gelişen teknoloji dünyasında her hafta yeni gelişmelere şahit oluyor, bu haberleri detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız hafta da teknoloji sektörü açısından oldukça yoğun geçti.

Biz de bu içeriğimizde hem teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini hem de teknolojiyle ilgili ilgi çekici içerikleri sizler için bir araya getirdik. Gelin, tüm bu haberlere daha yakından göz atalım.

Bu haftanın en çok okunan teknoloji haberleri

Bilgisayarınız hangi oyunları kaldırır?

Yeni bir oyun çıktığı zaman hepimiz elimizdeki bilgisayarın o oyunu kaldırıp kaldırmayacağını öğrenmek için sistem gereksinimlerine bakarız. Biz de bu içeriğimizde "Bilgisayarım hangi oyunları kaldırır?" sorusunu yanıtlamak adına sizler için detaylı bir rehber hazırladık.

AAA PC Oyunlarını Avuçlarınızın Arasına Getirecek Taşınabilir Oyun Bilgisayarı: GPD Win 3

GPD Win 3 adlı taşınabilir oyun bilgisayarı, AAA PC oyunlarını bir el cihazında 60 FPS ile oynatmayı vadediyor. Windows 10 ile çalışan ve henüz geliştirme aşamasında olan cihazın seri üretimi ise şu an için mevcut değil.

WhatsApp Web, Kullanıcıların Uzun Zamandır Beklediği Özelliğe Sonunda Kavuşuyor

Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan biri olan WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir hayalini kurduğu görüntülü ve sesli konuşma özelliğini WhatsApp Web ve masaüstü sürümlerinde test etmeye başladı. Şu an beta sürümünde aktif olan bu özelliklerin ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.

Samsung, iPhone'ların Kutusundan Şarj Cihazı Çıkmamasını Tiye Aldığı Gönderiyi Kaldırdı

Samsung, iPhone'ların kutusundan şarj cihazı çıkmamasını tiye aldığı Facebook gönderisini kaldırdı. Bu gelişmeyle birlikte Galaxy S21'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacağına yönelik iddialar da güç kazanmış oldu.

Xiaomi Mi Watch ve Mi Watch Lite, 599 TL'den Başlayan Fiyatlarla Türkiye'de

Xiaomi'nin en yeni akıllı saat modelleri olan Mi Watch ve Mi Watch Lite, Türkiye'de satışa sunuldu. Biri oval, diğeri ise kare tasarıma sahip olan akıllı saatler farklı isteklere sahip kullanıcıları hedefliyor. Fiyat noktasında Mi Watch Lite 599 TL'den satışa sunulurken, Mi Watch ise 1.099 TL'lik fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

iOS'un Hesap Makinesinde 2008 Yılından Beri 'Bilimsel Mod' Olduğunu Biliyor muydunuz?

iOS işletim sisteminde bulunan Hesap Makinesi uygulaması, pek çok kullanıcının bilmediği bir özelliğe sahip. Bu özellik, uygulamanın bilimsel mod desteğiyle kullanılmasını sağlıyor. Bilimsel modlu stok Hesap Makinesi uygulamasını kullanmak için yapmanız gereken tek şey ise telefonunuzu yan çevirmek.

Yapay Zekanın Verimliliğe En Çok Yardımcı Olacağı Ülkeler Açıklandı [Zirvede Büyük Sürpriz]

Yayınlanan yeni bir raporda, yapay zekânın hangi ülkelerde iş verimliliğini ne kadar artıracağı paylaşıldı. Yapay zekânın iş verimliliğini en çok etkileyeceği ülke ise ne ABD ne Japonya ne de Güney Kore oldu.