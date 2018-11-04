Teknoloji Sektörünün Devleri Saatte Ne Kadar Kazanıyorlar?

Günlük hayatımızda bize kolaylıklar sunan firmaların saatlik kazançlarını sizler için listeledik.

Silikon Vadisinin devleri saatte ne kadar kazanıyorlar merak ettiniz mi? Akla hayale sığmayacak rakamları sizler için listeledik.

Apple

Adını çokça duyduğumuz teknoloji devi gerek telefonları, gerek bilgisayarları, gerekse teknolojik ev eşyaları ile saatte 29,1 milyon dolar kazanıyor.

Amazon

Dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından olan Amazon’un saatte kazandığı miktar 26,2 milyon dolar.

Google

Hepimizin neredeyse her gün kullandığı arama motoru Google, bir saatte 15,6 milyon dolar gelire sahip.

Microsoft

Yine her gün ürünlerini kullandığımız bir firma olan Microsoft, her saat 13,5 milyon doları kasasına ekliyor.

Intel

İşlemci konusunda önde gelen firmalardan olan Intel’in saatlik geliri 8,9 milyon dolar.

Facebook

Mark Zuckerberg’ün CEO’su olduğu dünyanın en büyük sosyal medya platformunun saatlik kazancı 6,4 milyon dolar.

Netflix

Son zamanlarda yaptığı projelerle kendinden fazlasıyla bahsettiren firmanın saatlik geliri 1,9 milyon dolar.