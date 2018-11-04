Teknoloji Sektörünün Devleri Saatte Ne Kadar Kazanıyorlar?

Silikon Vadisinin devleri saatte ne kadar kazanıyorlar merak ettiniz mi? Akla hayale sığmayacak rakamları sizler için listeledik.
Apple
Adını çokça duyduğumuz teknoloji devi gerek telefonları, gerek bilgisayarları, gerekse teknolojik ev eşyaları ile saatte 29,1 milyon dolar kazanıyor.
Amazon
Dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından olan Amazon’un saatte kazandığı miktar 26,2 milyon dolar.
Hepimizin neredeyse her gün kullandığı arama motoru Google, bir saatte 15,6 milyon dolar gelire sahip.
Microsoft
Yine her gün ürünlerini kullandığımız bir firma olan Microsoft, her saat 13,5 milyon doları kasasına ekliyor.
Intel
İşlemci konusunda önde gelen firmalardan olan Intel’in saatlik geliri 8,9 milyon dolar.
Mark Zuckerberg’ün CEO’su olduğu dünyanın en büyük sosyal medya platformunun saatlik kazancı 6,4 milyon dolar.
Netflix
Son zamanlarda yaptığı projelerle kendinden fazlasıyla bahsettiren firmanın saatlik geliri 1,9 milyon dolar.