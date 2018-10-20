Xiaomi, ürün çeşitliliği ve fiyatlarıyla teknoloji severleri en çok mutlu eden markalardan biri. Biz de seçtiğimiz 5 alternatif Xiaomi ürününü beğeninize sunduk.

Xiaomi, teknolojiye dair tüm alanlarda ürettiği ürünlerle ve tabii ki telefonlarıyla son dönemin en dikkat çekici markalarından biri. Ürün yelpazesi o kadar geniş ki elektrikli süpürgeden akıllı bilekliğe aklınıza gelecek pek çok çeşit bulmak mümkün. Biz de bu ürünler arasından alternatif ve fiyat-performans olarak da tatmin edici 5 ürünü sizin için seçtik.

Xiaomi Mi 2C Powerbank

Telefonlarımıza pek çok anlamda bağımlı yaşadığımız bu günlerde hayat kurtarıcılarımız olan powerbank'ler için en önemli kriter şarj süresinden bile önce güvenilir olması. Mi 2C Powerbank de oldukça güvenli ve tüm mobil cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor.

Ürün hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Xiaomi Mi Bluetooth Receiver Ses Alıcısı

Bluetooth bağlantısı ile müzik çalma ve ses oynatma işlemlerinizde aracı olabilecek olan Xiaomi Mi Bluetooth Receiver Ses Alıcısı, bluetooth bağlantısı olmayan cihazlarda ses aktarımını sağlamak için kullanılıyor.

Ürün hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik

Xiaomi'nin en çok tercih edilen ürünlerinden olan akıllı bileklik serisinin en yenisi Xiaomi Mi Band 3, 20 günlük pil ömrü ve estetik tasarımıyla dikkate değer ürünlerden biri.

Ürün hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Xiaomi Mijia LF Magic Touch Terapi Masaj Aleti

Xiaomi'nin enteresan ürünlerinden biri olan Xiaomi Mijia LF Magic Touch Terapi Masaj Aleti; ufak boyutu, içerdiği 5 farklı mod ile araçta ya da ofiste rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün.

Ürün hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Xiaomi Yeelight E27 RGBW - Akıllı LED Ampul

Sunduğu sayısız renk seçeneğiyle dikkat çekici ürünlerden biri olan Xiaomi Yeelight E27 RGBW - Akıllı LED Ampul, mobil uygulama üzerinden kontrol edilen renk seçeneği ve ışık şiddeti gibi pek çok özelliğe sahip.

Ürün hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayın.