S&P 500 endeksinde teknoloji şirketleri bu yıl %48 değer kazanırken son 10 yılın en iyi performansı ortaya çıktı. 70 teknoloji şirketinin yer aldığı endeksin, 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla daha da değerlenmesi bekleniyor.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri, 2009 yılından bu yana en iyi senesini kapatmak üzere. S&P 500 endeksinde teknoloji şirketleri, bu yıl %48'in üzerinde değer kazandı. Ana endeksin büyüme oranıysa %29 oldu. Teknoloji sektörü, ana endeksin en iyi performans gösteren kümesi olurken iletişim hizmetleri sektörü de %31 değer kazandı. 70 şirketten oluşan S&P 500 teknoloji endeksine; Apple'ın 2019'da kazandığı %80'lik değer ve yarı iletken üreticilerinin hisse değerleri büyük katkı sağladı.

Yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices %153 ile endeksin en çok kazananı oldu. Yonga üretim şirketleri Lam Research, KLA ve Qorvo; %90'ın üzerindeki artışlarıyla listenin üst sıralarında yer aldı. 2019 yılında 70 şirketten yalnızca 7'sinin değeri düştü. Şirketlerin 2019 performansı, 2009'daki %60 artıştan sonraki en yüksek noktada.

Tedarik zinciri şirketleri de büyümeye devam ediyor:

Bu yılki artış, zor durumdaki borsaların toparlanmasıyla ortaya çıktı. Mali krizin hisse senetlerini etkilemesi, borsacıların geçen sene düşük fiyatlardan alımlar yapmasını sağlamıştı. Teknoloji şirketleri, akıllı telefon piyasasında devam eden büyüme ve yeni kişisel cihazların piyasaya girişiyle birlikte beklenmedik bir şans elde etti.

Apple, 2019 endeksinin 8. sırasında yer alırken şirketin piyasa değeri, teknoloji sektörünün iyi performans sergilemesinde en önemli etmen oldu. iPhone satışları yavaşlayan şirket, giyilebilir ürünlerine ve hizmetler sektörüne doğru kaydı. Yeni iPhone 11'in beklenenden daha iyi bir satış performansı sergilemesi de teknoloji devinin hisselerinin güçlenmesine yardımcı oldu.

Önümüzdeki yıl 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji sektörünün yükselişinin daha da fazla olabileceği konuşuluyor. iPhone'un 2020'de getireceği 5G ile birlikte yeni iPhone modellerine geçmenin önünün açılacağı belirtiliyor.

Bank of America da Apple'ın fiyat hedeflerini artırdı. 5G yükseltmeleri ile birlikte en az üç yıl boyunca iPhone'un yıllık satış rakamının 200 milyonun üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, fiyat tahminlerini de 270 dolardan 290 dolara yükselttiler. Sony, Qualcomm ve Taiwan Semiconductor gibi şirketler de 5G teknolojisinin yaygınlaşmasından faydalanacak. Micron, Qualcomm ve TSMC gibi tedarik zinciri şirketlerinin de 2020 yılında iyi performansının devam edeceği belirtiliyor.