Her ne kadar teknolojik ürünlerin artan fiyatlarından şikayet etsek de hala uygun fiyatlı ve kullanışlı ürünler bulmak mümkün.

Teknolojik ürünler son dönemde fiyatlarıyla hepimizi üzmeye başladı malum. Bu yüzden de tüm teknolojik ihtiyaçlarımızı fiyatı da göz önünde bulundurarak çok daha titiz şekilde değerlendiriyoruz. Her ne kadar yeni bir bilgisayar ya da cep telefonu gibi ihtiyaçlar için büyük bir çözüm önerimiz olmasa da pek çok ihtiyacınıza cevap verecek uygun fiyatlı ürünlere ulaşmak da aslında hala mümkün.

Biz de Teknostore'da bulunan ve fiyatı 40 TL'nin altında olan 5 kullanışlı ürünü sizler için listeledik. Ürünlerin Teknostore sayfasına, başlıklarındaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.

VR gözlükler artık hayatımıza iyiden iyiye dahil oldu ancak genel fiyatlar biraz yüksek. VR BOX 2.0 Sanal Gerçeklik Gözlüğü ise uygun fiyatıyla dikkat çeken ve telefonlarınıza entegre ederek kullanabileceğiniz başarılı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ürün, 3.5 inç ile 6 inç boyutları arasında ekrana ve jiroskop sensörüne sahip olan tüm iPhone ve Android’ler için uygun.

Fiyat: 24.90 TL

Aksiyon kamerası kullananlar için oldukça mantıklı bir ürün olan Kingma Aksiyon Kamera Kafa Bandı, ayarlanabilir tokası, kaydırmaz silikon şeritleri ve uygun fiyatıyla tercih edilesi bir ürün.

Fiyat: 29.90 TL

2 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan JUO Waterproof Telefon Kılıfı, denizde ve havuzda kullanımının yanında telefonunuzu günlük hayatta da her türlü su temasından koruyabilecek şekilde tasarlanmış bir ürün.

Fiyat: 15.90 TL

Eğer telefonlarınızla ya da bir kamera ile fotoğraf ve video çekmeyi seviyorsanız, uygun fiyatlı bir yardımcı aksesuara mutlaka ihtiyacınız var demektir. Akrobat Mini Ahtapot Tripod Telefon Tutucu da tüm kameralar ile uyumlu olmasının yanında kutu içerisinden çıkan telefon tutucu aparatı sayesinde bu ihtiyacınızı güvenle karşılayan bir ürün.

Fiyat: 9.90 TL

Kulaklıklar artık hepimiz için olmazsa olmaz haline gelmiş durumda ancak hem belli standartların üstünde hem de uygun fiyatlı bir kulaklık bulmak zor. Xiaomi Piston Basic Edition Kulaklık ise hem fiyatıyla hem de sergilediği performansla oldukça dikkat çekici bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Fiyat: 37.90 TL

Sizin için seçtiğimiz ürünler arasında aradığınızı bulamadıysanız, buraya tıklayarak Teknostore'da bulunan tüm 40 TL altı ürünlere göz atabilirsiniz.