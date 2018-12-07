Audi'nin tam elektrikli aracı, daha önce yayınlanan ön gösterimde birkaç fotoğraf ile görüntülenmişti. Çölde düzenlenen Audi lansmanında detaylarını görebildiğimiz otomobili gelin birlikte inceleyelim.

Audi E-Tron, 2019'un ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacak ve giderek kalabalıklaşan elektrik-SUV segmentinde ben de varım diyecek. Tesla Model X ve Jaguar I-Pace gibi sağlam rakipleri olan Audi E-Tron'un, bu iki süper otomobil dışında BMW ve Mercedes-Benz'in üreteceği SUV'ler ile de rekabet etmesi gerekecek.

Yeni SUV, iki elektrik motoruyla 74.800 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Aynı zamanda E-Tron markasını ileriye taşıyacak olan araç, E-Tron GT sedan için de adeta bir öncü olacak. E-Tron GT sedanın, 2021 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor.

Yeni E-tron, Audi'nin dört tekerlekli çekiş sistemi "Quattro" ile birlikte geliyor. İki elektrik motoruna, güç, 95kWh bir batarya ile sağlanıyor. Batarya için belirlenen garanti sınırı 8 yıl ya da 100.000 mil (160.934 km). Audi'nin açıklamalarına göre bataryada bir arıza olması durumunda, tüm batarya sökülüp, hasarlı hücreler yenilenip tekrar araca takılabilecek.

Aracın bataryası, 400 beygir gücü ve 663.94 Nm tork sağlıyor. Aracın 0'dan 60'a çıkış süresi 5.5 saniye olarak açıklandı. Hızlanma, Tesla araçlar kadar etkilemese de günlük sürüş için gayet yeterli görünüyor.

Lansmanın çölde düzenlenmesi, Audi'nin aracın çekim gücüne ne kadar güvendiğinin bir kanıtı. Aracı kullanma şansı bulanlara göre E-Tron, neredeyse bir off-road arabasına yakın performans sergiliyor. Dönüşlerde Tesla Model X'den daha iyi olduğunu söyleyen test sürücüleri, Jaguar'ın I-Pace modelinin dönüşlerinin daha keskin olduğu konusunda hemfikir.

Rejeneratif fren özelliği, SUV'un dikkat çeken bir diğer özelliği. Test sürüşlerinde, özellikle dağ yollarında beklenilen üstünde performans veren frenler, hafif frenleme denilen 0.3 G yavaşlama seviyesine kadar iki motor tarafından destekleniyor. 0.3 G ve üzerinde bir yavaşlama gerektiğinde, hidrolik frenler devreye giriyor.

Aracın şarj performansının hızlı olduğunu belirtelim. 150kW'a kadar güç alabilen aracın DC hızlı şarj portu bulunuyor. Fakat istatistiksel olarak 1 dakikada ne kadar şarj olduğu bilgisi yapılacak testlerin ardından belli olacak.

Araç içi teknoloji altyapısı, Audi'nin yeni MMI bilgi-eğlence sistemi ile desteklenmiş. Harika bir deneyim sunan eğlence pakedi ve araç içi kontrolleriyle SUV, hayal kırıklığı yaşatmayacağa benziyor.

Araçta adaptif cruise-control ve şerit sabitleme özelliği de güncellenmiş olarak geliyor. A8'den daha iyi bir performans verdiği söylenen şerit sabitleme özelliğinin çok kullanışlı olduğu belirtiliyor.

Audi, ellerinizin direksiyonda olup olmadığını algılayan, kapasitif bir sistem geliştirmiş. Bu sistem, uzun yolda sürüş deneyimi yaşayacak sürücülerin güvenliği için oldukça yerinde bir özellik olmuş.

Bazı ülkelerde kullanımına izin verilmese de, yan kameralar ve yan aynalardaki görüntüler, oldukça etkileyici görünüyor. Sanal aynanın görüş açısı, dokunmatik ekran vasıtasıyla ayarlanabiliyor. Her ne kadar güzel bir özellik gibi görünse de, eğer kullanacaksanız trafik güvenliği için kendinizi bir süre kameraların kullanımı konusunda eğitmelisiniz.

Her özelliğiyle E-Tron, sıradışı bir otomobil olduğunu hissettiriyor. Sessiz çalışan motoru, hızlı şarj özelliği, lüks ile teknolojiyi harmanlayan sistemleriyle Audi E-Tron, daha piyasaya çıkmadan birçok kişinin beğenisini kazanmış durumda.