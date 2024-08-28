Keşke Bizde de Olsa Diyeceksiniz: Çin’in Yüksek Teknoloji, Tarım ve Lüksü Buluşturan Sunqiao Tarım Bölgesi

3 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Şanghay’ın kalbinde bulunan Sunqiao Tarım Bölgesi, sadece Çin’in değil, dünyanın da gözlerini kamaştıran devasa bir proje olarak dikkat çekiyor. Tarımın lüks ve teknolojiyle buluştuğu bir yer olarak tanımlanan Sunqiao Tarım Bölgesi’nin detaylarını incelemeye başlayalım.

Çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği büyük projelerle dikkat çeken Çin’in imza attığı bir diğer proje ise Sunqiao Tarım Bölgesi.

Modern tarım teknikleri, sürdürülebilirlik ve yüksek teknolojiyi harmanlanarak geleceğin gıda üretim modelini şimdiden hayata geçirmeyi planlayan bu bölgenin ilk adımı 2017 yılında atıldı.

Sunqiao, yaklaşık 1000 dönümlük bir alanı kaplıyor.

Sunqiao tarım bölgesi

Tarım ve yüksek teknolojinin buluştuğu bu projenin oldukça büyük bir bütçeyle finanse edildiği biliniyor.

Ayrıca bu bütçenin büyük kısmının yalnızca arazi için değil, aynı zamanda içerdiği ileri teknoloji ve yenilikçi mühendislik çözümleri için de harcandığı söyleniyor.

Sunqiao’nun en dikkat çekici özelliklerinden biriyse dikey tarım teknolojisinin yoğun bir şekilde kullanılması.

Bu teknoloji ile kentleşme sebebiyle 123.000 kilometrekareden fazla tarım arazisini kaybeden Çin’in sınırlı alanlarda daha fazla tarım yapması mümkün kılınıyor.

Yüksek binaların içine yerleştirilmiş bitki rafları, alanın verimli kullanılmasını sağlarken, aynı zamanda şehir içinde taze gıdaya erişimi de artırıyor.

Şanghay gibi yoğun nüfuslu bir metropolde, bu tür çözümlerin hayati önem taşıdığı da belirtiliyor.

Projenin mühendislik harikalarından biri de tamamen kapalı devre çalışan su ve enerji yönetim sistemleri.

Sunqiao tarım bölgesi

Bu sistemler hem su israfını en aza indiriyor hem de enerji tüketimini optimize ediyor.

Ayrıca geri dönüştürülebilir su kaynakları ve güneş enerjisi kullanımı, Sunqiao’nun çevre dostu ve sürdürülebilirlik odaklı yapısını da pekiştiriyor.

Bu sayede, sadece ekonomik değil, aynı zamanda ekolojik olarak da sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturuluyor.

Ek olarak Sunqiao Tarım Bölgesi’nin, sadece tarımsal üretim için değil, aynı zamanda eğitim, araştırma ve turizm için de bir merkez olması amacıyla tasarlandığı belirtiliyor.

Örneğin, bölgedeki araştırma laboratuvarlarının yeni tarım teknolojilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına olanak tanıyacağı, ayrıca ziyaretçilere yönelik rehberli turlar ve eğitim programları ile de geleceğin çiftçilerine ilham olacağı söyleniyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Afrika’nın İlginç Gökdelen Projesi: Kendi Kendine Yetebilen Ekolojik Gökdelen The Tower Of Life
İLGİLİ HABER

Maliyeti 2 Milyar Doları Bulan Dünyanın En Pahalı NBA Arenası Intuit Dome: Stadyum mu Yoksa Uzay Üssü mü?
İLGİLİ HABER

Çin’de Yer Alan, Terk Edilmiş Bir Taş Ocağının İçine İnşa Edilmiş İlginç Otel: InterContinental Shanghai Wonderland
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan’ın 170 Kilometre Uzunluğunda Bir Çizgi Şeklinde Tasarladığı Dev Şehir: The Line
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan'ın Hayır mı Şer mi Olduğu Tartışmalı Olan Mega Projesi: Oxagon (Süveyş Kanalı'ndaki Ticareti Kötü Etkileyebilir!)
İLGİLİ HABER

Japonya'nın 1.000.000 Kişiyi Barındıracak Mega Projesi: Shimizu Mega-Şehir Piramidi

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler