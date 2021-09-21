Hem Apple Store hem de Google Play’de bulunan Technomrkt adlı uygulama akıllı telefondan VR gözlüklere kadar her türlü teknolojik ürünü müşterilerinin evine sadece 15 dakikada teslim ediyor.

Hayatımız, dilediğimiz market ürünlerini kapımıza getiren Getir ve BanaBi gibi uygulamalar sayesinde epey kolaylaştı. Ürünleri saatler, hatta dakikalar içerisinde bize ulaştıran bu platformlarda ürün yelpazesi her ne kadar geniş olsa da teknoloji odaklı ürünler karşımıza epey az sıklıkta çıkıyor.

Bu soruna bir çözüm getirmek isteyen Technomrkt, teknoloji meraklılarının beğendiği ürünleri sadece 15 dakikada kapısına teslim eden yeni uygulamasını tanıttı. Hem App Store hem de Google Play üzerinden indirilebilen bu uygulama sayesinde kullanıcılar, diledikleri teknolojik ürüne artık dakikalar içerisinde ulaşabilir.

Techno Mrkt’te akıllı saatten saç kurutma makinesine onlarca farklı ürün bulunuyor

Technomrkt’de PlayStation 5, Xiaomi Mi Band 4, Corby Smart Drone ve Concord’a ait oyuncu klavyeleri gibi aklınıza teknoloji ile ilgili gelebilecek birçok ürün bulunuyor. Aynı zamanda Bluetooth kulaklık, akıllı telefon ve VR gözlükleri de ürün yelpazesinde bulunduran Technomrkt’in amacı, bu ürünleri kullanıcılara olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştırmak.

7 gün 24 saat boyunca hizmet veren Technomrkt’in hizmet alanı şu anda sadece İstanbul Anadolu Yakası ile sınırlı ancak şirket, yakın zamanda Avrupa Yakası’nda da hizmet vermeyi hedefliyor. Şimdilik bu bölgede oturan kullanıcılar, diledikleri ürüne sadece 15 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabilirler.

Uygulamayı indiren kullanıcıları bir de ilk siparişlerine özel 500 TL’ye kadar varan alışverişlerde kullanılabilecek %50 indirim fırsatı bekliyor. Uygulamayı App Store üzerinden indirmek isterseniz buraya, Google Play üzerinden indirmek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.