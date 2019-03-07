“Sadece Derse Girerek Mühendis Olunmaz!” sloganı ile yıllardır profesyonel işlere imza atan YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü; iletişim, bilişim, yazılım, savunma sanayii, elektronik ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere gelişen dünyanın trendlerini ve en güncel teknolojik gelişmelerini mercek altına alan, bu sene 14.’sünü düzenlenen İLTEK Günleri ile teknoloji dünyasının dev isimlerini öğrencilerle buluşturuyor.

Yıllardır Huawei, Microsoft, Mercedes Benz, Turkcell, Vodafone, Koç Sistem, IBM, Siemens, Yapı Kredi, Aselsan, Havelsan, Tübitak ve daha nice kuruluşun sponsorluğu ve desteğiyle öğrencilere başarılı bir iş hayatının sırlarını veren İLTEK Günleri, bu sene de teknolojinin kalbinin atacağı adres olacak.

Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zeka, Nükleer Teknoloji, Nanoteknoloji, Internet of Things, Siber Güvenlik, gibi günümüzün en ilgi duyulan konularının işleneceği paneller, CV bırakmak ve şirketlerle iletişim kurmak için en doğru yer olan şirket standları, İngiltere ve Malta Dil Okulu çekilişi, eğitimler ve sürpriz konuk, hepsi İLTEK Günleri’nde katılımcıları bekliyor!

Katılımcılara hep daha farklı ve daha iyisini sunmayı hedefleyen İLTEK Günleri, etkinliğin üçüncü gününde “Havacılık ve Uzay Teknolojileri” konusu üzerinde yoğunlaşacak. Düzenlenecek “Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı” ile Aselsan, Baykar, Havelsan, TAI, TÜBİTAK UZAY, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği gibi Havacılık ve Uzay sektöründe başarılara imza atan şirketler ve dernekler projeleri, standları ve üst düzey konuşmacılarıyla 21 Mart günü katılımcılara tecrübelerini ve çalışmalarını birebir aktaracak.

14. İLTEK Günleri, 19-20-21 Mart 2019 tarihlerinde Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için iltek.ieeeytu.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.