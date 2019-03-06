Nadir Toprak Elementlerini Ayrıştırmanın Yolu Bulundu

Cep telefonlarından güneş panellerine her yerde kullanılan ancak bulunması da, çıkarılması da zor olan nadir elementlerin ayrıştırılması için yeni bir yöntem bulundu.

Nadir elementlerin kullanımı bize yeni ve gelişmiş teknolojilerin önünü açıyor. Bu materyallerin kullanımı ile ilgili olarak iki sorun var: Nadir olmaları ve çıkarılmalarının çevreye çok zararlı, zorlu ve masraflı bir işlem gerektirmesi.

Araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntemde ise bu elementlerin bazıları fosfatlı taş artıklarından ayrıştırılabiliyor. Bu da temiz enerji konusunda yeni bir fırsat ve büyük bir ilerleme şansı sunuyor.

Araştırmacıların yaptığı şey, bakterilerin ürettiği organik asitleri kullanarak nadir toprak elementlerini ayrıştırmak. İşin zor kısmını zaten bakterilerin asidi yapıyor. Araştırmacılar çeşitli biyo-asit karışımları oluşturarak, organik asitleri mineraller ile karıştırarak denemeler yaptı ve altı elementi ayrıştırmayı başardı. Bu elementler itiryum, seryum, neodim, samaryum, europium ve iterbiyum oldu.

Normalde sulu bir yapıya sahip olan taş artıkları kurudukça tabakalaştı. Bu tabakalar genelde glukonik aside maruz bırakıldı. Bu asit meyvelerde ve balda bol miktarda bulunuyor. Aside maruz kalan yapı, bulundurduğu nadir toprak elementlerini salıyor.

Araştırmada sadece sentetik olarak üretilmiş fosfatlı taş artıkları kullanıldı. Bir sonraki aşamada ise gerçekten de endüstriyel atık olan taş artıklarının üzerinde deney yapılması gerekiyor. Bu atıklar genelde fosforik asit ya da gübre yapan fabrikalardan çıkıyor.

İyi haber şu ki o atıklardan bol miktarda var ve her yıl 100,000 ton nadir toprak elementi bu atıklara dahil oluyor.

Aslında toprakta bu elementler bolca bulunuyor ama çıkarılmaları hem teoride hem pratikte çok zor. Şu anda bu materyallerin üretimi büyük oranda Çin’de gerçekleştiriliyor. Öte yandan diğer ülkeler de bu piyasada kendi paylarını istiyorlar. Bu amaçla da çalışmalarını devam ettiriyorlar.

Telefonlar almaya, elektrikli otomobillere binmeye devam edeceksek düzenli olarak nadir toprak elementi kaynağı bulmamız gerekiyor. Yeni araştırmaların daha sürdürülebilir ve çevreye zararsız yöntemler bulmaları umut ediliyor.

Araştırma, Journal of Chemical Thermodynamics adlı dergide yayımlandı.