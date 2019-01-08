Teknolojinin İnsanları İşinden Edeceği 7 Meslek

Özellikle yapay zekaların hayatımızın tam ortasına girmesiyle, bazı meslek gruplarının da gelecekte işlevini yitirmesi söz konusu olabilir.

Mali danışman ve yazar John Pugliano, yeni dönemde rutin ve tekrara dayalı işlerin artık insanlar tarafından yapılmayacağını öngörüyor. Yüzyıllarca süredir hukuk ve tıp gibi nitelikli insan gücü isteyen meslek alanlarının da yakın gelecekte teknolojinin eline geçeceğini belirtiyor.

Dilerseniz bu mesleklere beraber göz atalım.

1. Doktorluk

Yakın gelecekte hastalıkların otomatik olarak tanımlanabilmesi ve mikronluk ameliyatların dahi robotlar aracılığı ile yapılmasıyla bu alanda ciddi bir biçimde istihdam kaybı yaşanabilir. Ancak acil servis doktorlarına ve cerrahlara olan ihtiyacın devam edeceği düşünülüyor.

2. Avukatlık (Hukuk)

Kompleks davalar bir kenara, evrak tasnifi gibi bürokratik işlemler için avukatlara ihtiyaç duyulmayacak bir yakın geleceğe doğru ilerliyoruz. Bununla birlikte uzmanlığa ihtiyaç duyulan alanlarda avukatlar var olmaya devam edebilir.

3. Mimarlık

Yakın gelecekte ilk kaybolması beklenen mesleklerden biri de mimarlık. Bilgisayarların daha şimdiden mükemmele yakın bina tasarımları yapabildiğini biliyoruz. Bu alanda sadece çok yaratıcı mimarların var olmaya devam etmesi olası.

4. Muhasebecilik

Ülkelerin ekonomik kararları ve vergilerin sürekli değişmesi, uzman muhasebecilerin işlerini koruması anlamına geliyor. Buna karşın rutin ekonomik işlemler için muhasebecilere gerek kalmayacak.

5. Savaş Uçağı Pilotluğu

Buradaki 'savaş uçağı' vurgusu önemli. Belki hiçbir zaman yolcu uçakları için yapay zekalara veya teknolojiye güvenilmeyecek ancak hem insan kaybı ihtimalini sıfıra düşüren, hem de daha başarılı manevra ve refleks yeteneğine sahip otomatik pilotlar yakın gelecekte insansız savaş uçaklarının tek çözüm olacağını söylüyor.

6. Polislik ve Müfettişlik

Bildiğiniz gibi dünyanın birçok yerinde gündelik izleme ve bir takım uzmanlık gerektiren işlemler, kameralar ve yapay zekalarla yapılmaya başladı. Güvenlik güçlerine ve kolluk kuvvetlerine çok daha az ihtiyaç olacak bir döneme girmek üzereyiz.

7. Emlakçılık

Burada yapay zekalara ve teknolojiye dahi gerek kalmadan, internetin hayatımıza girmiş olmasıyla ciddi anlamda kan kaybeden bir meslek grubundan söz ediyoruz. Sanal gerçeklik teknolojisinin yaygınlaşmasıyla evleri bizzat gidip görmeniz gerekmeyecek.