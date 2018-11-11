Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Teknopark projesi kapsamında 63.3 milyar liralık satış ve 3.6 milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

Teknoparklar, yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesinde önemli rol oynuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, teknoloji geliştirme bölgelerinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 2001'de kurulmaya başlanan teknoparkların sayısının 81'e ulaştığını söyleyen Varank, bunların 59'unda teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin başladığını, 22'sinin ise altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra faaliyete geçeceğini bildirdi.

Varank, teknoparklarda yer alan işletmelere birçok vergisel muafiyet, prim istisnası gibi kolaylıklar sağlandığına dikkati çekerek, "Teknoparklara verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak 14 yılda Bakanlık olarak bu bölgelere 750 milyon lira hibe desteği sağladık" dedi.

Varank, teknoparklarda girişimciliğe adım attıktan sonra Ar-Ge projeleri neticesinde yakaladıkları başarılar sayesinde yatırım alan firmalar da bulunduğuna işaret ederek, "Örneğin yazılım geliştirme ekipleri için akıllı bilgilendirme sistemi üreten bir firmamız 2018 yılında 295 milyon dolara satıldı. Geliştirdiği teknolojik eğitim platformu sayesinde yabancı yatırımcılardan 150 milyon doların üzerinde yatırım almış firmalarımız da var." diye konuştu.

Varank, Ar-Ge merkezlerinin sayısının bini geçtiğine dikkati çekerek, "Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar sonucunda 287'si 2018'de olmak üzere faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 1038 oldu. Bu firmalarda çalışan Ar-Ge personel sayısı 54 bine, biten proje sayısı 21 bine ve yürütülen proje sayısı 12 bine ulaştı. Önümüzdeki dönemde bu merkezlerin hem sayılarını hem de niteliklerini daha da artıracağız." ifadesini kullandı.