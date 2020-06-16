Teknostore’dan Babalar Günü'ne Özel İndirimli Ürünler

100 yıldan uzun bir süredir kutlanan, bu sene 21 Haziran tarihine denk gelen Babalar Günü'nde, bu özel gün için özel olarak indirime giren ve babalarınıza alabileceğiniz 10 hediyeyi sizler için listeledik.

Bildiğiniz gibi her sene haziran haftasının üçüncü pazar günü dünyanın pek çok ülkesinde Babalar Günü olarak kutlanıyor. Ailemizin temel direklerinden bir tanesi olan babalarımıza ithaf edilen bu özel gün, 100 yıldan uzun süredir kutlanıyor.

Biz de bu özel gün için Babalar Günü'nde babalarınıza alabileceğiniz birbirinden değerli 10 hediyeyi sizler için listeledik. İşte Babalar Günü'ne özel indirimle babanıza alabileceğiniz 10 hediye.

1. Aee Aksiyon Kamerası:

İndirimsiz fiyatı: 449,90 TL

İndirimli fiyatı: 299,90 TL

140 derecelik ultra geniş açıya, 2,7 diyafram açıklığına ve optik yakınlaştırma özelliklerine sahip bu kamerayla 4K 10 FPS ultra HD çözünürlükte videolar çekilebilir. Time Lapse ve ağır çekim özelliklerine sahip bu kameranın 40 metreye kadar su geçirmeme özelliği de bulunuyor. Ayrıca kamera, Android ve iOS işletim sistemlerine desteği bulunan Aee Lyfe Silver uygulaması sayesinde HD görüntüleri Wi-Fi üzerinden görüntülemenizi ve indirmenizi sağlıyor.

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2. Tronsmart Element T6 Max Bluetooth Hoparlör:

İndirimsiz fiyatı: 1.299,90 TL

İndirimli fiyatı: 749,90 TL

360º derin bass ve ses özellikleri bulunan bu hoparlörde bulunan 3 farklı ekolayzer modu ile dinlenmek istenen müzik türleri arasında rahatça geçiş yapılabilir. IPX5 sertifikasıyla suya karşı dayanıklılığı bulunan bu hoparlördeki SoundPulse teknolojisi, bass seslerinin daha yoğun ve ayrıntılı bir şekilde dinlemesini sağlıyor. 12.000 mAh değerindeki pili sayesinde tek bir şarjla 20 saate kadar kesintisiz müzik de dinlenebilir.

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3. Viofo V3 Araç Kamerası:

İndirimsiz fiyatı: 899,90 TL

İndirimli fiyatı: 699,90 TL

Üzerinde Sony Starvis Sensör bulunan bu akıllı araç kamerası, 2560 x 1600 piksel Quad+ HD çözünürlükte 30 FPS hızında görüntü kalitesi sunuyor. Ayrıca içerisinde bulunan GPS modülü sayesinde rota bilgileri, zaman ve hız detayları kayıt altına alınabilir.

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4. Bix A3 Kulaklık:

İndirimsiz fiyatı: 229,90 TL

İndirimli fiyatı: 144,90 TL

2-3 saat gibi bir sürede tam doluma ulaşan 150 mAh değerinde bir bataryaya sahip olan bu kulaklıkla yaklaşık 10 saat boyunca müzik dinlenebilir ya da telefon görüşmeleri gerçekleştirilebilir. 10 metre gibi bir çalışma menzili bulunan bu kulaklığın bekleme süresi ise 200 saat.

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5. Philips Powerbank:

İndirimsiz fiyatı: 199,90 TL

İndirimli fiyatı: 119,90 TL

94 x 62,2 x 24 mm gibi oldukça küçük boyutlara sahip olan bu powerbank, 10.000 mAh gibi yüksek bir kapasiteyle geliyor. Powerbank’in üstünde 1 adet USB şarj çıkışı, 1 adet micro-USB girişi ve 1 adet Type-C girişi bulunuyor. Type-C bağlantı noktasındaki 3 A çıkışı, telefonların çok daha hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlıyor.

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6. Xiaomi Yi 1080p Kamera:

İndirimsiz fiyatı: 399,90 TL

İndirimli fiyatı: 289,90 TL

Listemizdeki bir diğer araç kamerası da Xiaomi’den. 2,7 inç 960 x 240 piksel LCD bir ekrana sahip olan kamera, 130 derecelik geniş çekim açısına sahip. 64 GB MicroSD kart desteği de bulunan cihaz, Full HD çözünürlükte 30 FPS kayıt desteği sunuyor. Kameranın mobil uygulaması hem Android hem de iOS tarafında bulunuyor.

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7. KZ ATR Kulaklık:

İndirimsiz fiyatı: 89,90 TL

İndirimli fiyatı: 64,90 TL

1,2 metrelik kablo uzunluğuna sahip bu kulak içi kulaklık, 3,5 mm kulaklık girişi olan tüm iPhone ve Android cihazlarda kullanılabilir. 20-20.000 Hz frekans aralığına sahip olan bu kulaklığın ayrıca çağrı cevaplama ve HD ses kalitesi sunmak gibi işlevleri de bulunuyor.

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8. Xiaomi Amazfit GTR Akıllı Saat:

İndirimsiz fiyatı: 1.199,90 TL

İndirimli fiyatı: 799,90 TL

326 PPI AMOLED ekrana sahip olan bu akıllı saatin 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklılığı bulunuyor. Ayrıca GPS + GLONASS konumlandırma özellikleri sayesinde uydu sinyalleriyle bağlantılı olarak rota kontrol edilebilir. Yürüyüşten yüzmeye kadar 12 farklı spor modunun bulunduğu bu saat, tek şarjla 24 gün boyunca kullanılabilir.

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9. Bix Speaker:

İndirimsiz fiyatı: 89,90 TL

İndirimli fiyatı: 49,90 TL

MicroSD kart girişi bulunan, FM radyo destekli bu hoparlörle müzik dinlemenin yanı sıra telefon görüşmeleri de gerçekleştirilebilir. 10 metre gibi bir çalışma menzili bulunan bu hoparlördeki kart girişi sayesinde hafıza kartında bulunan müzikler de dinlenebilir.

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10. Tronsmart Notebook Standı:

İndirimsiz fiyatı: 199,90 TL

İndirimli fiyatı: 129,90 TL

10 kg’a kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahip olan bu üründe 0-42 derecelik ayarlanabilir açı özelliği bulunuyor. Cihazın soğuma performansını da artırabilecek olan bu cihaz; bel, sırt ve boyun ağrılarına karşı taşınabilir bilgisayarların konumunu ayarlamak için oldukça ideal. Ayrıca cihazı güvenli bir şekilde tutan kaymaz lastik pedler ve aşağı kaymasını önleyen açılır ayakları sayesinde bilgisayarı düşmelere karşı korur.

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